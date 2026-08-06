Το ελληνικό brand yiayia and friends γίνεται επίσημος συνεργάτης του Gaudí Foundation στη διεθνή έκθεση «GAUDÍ: Back to the Origins»

Ένα ελληνικό δημιουργικό brand ταξιδεύει δίπλα σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το yiayia and friends, το brand που δημιούργησε η ομάδα της Beetroot, ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία του με το Gaudí Foundation ως Official Partner της διεθνούς έκθεσης «GAUDÍ: Back to the Origins», η οποία διοργανώνεται στη Σεούλ, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τον θάνατο του Antoni Gaudí.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε την 1η Αυγούστου στον εκθεσιακό χώρο Sinsa House της Σεούλ, όπου θα φιλοξενηθεί για τρεις μήνες, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πενταετούς παγκόσμιας περιοδείας για το brand και τους δημιουργούς του. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί σε σημαντικούς διεθνείς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη και η Σαγκάη.

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Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ομάδα του yiayia and friends σχεδίασε μια αποκλειστική συλλογή προϊόντων εμπνευσμένη από το δημιουργικό σύμπαν του Antoni Gaudí, η οποία θα συνοδεύει την έκθεση σε όλους τους σταθμούς της διεθνούς περιοδείας της, μεταφέροντας ένα κομμάτι της ελληνικής φιλοξενίας και αισθητικής στο διεθνές κοινό.

Η συλλογή αποτελεί έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε δύο μεσογειακούς κόσμους. Τα χαρακτηριστικά μωσαϊκά, οι οργανικές φόρμες, οι γεωμετρικές συνθέσεις, οι έντονες χρωματικές αντιθέσεις και οι συμβολισμοί που χαρακτηρίζουν το έργο του Gaudí επαναπροσεγγίζονται μέσα από τη σχεδιαστική γλώσσα και αφήγηση του yiayia and friends.

Αντί να αναπαράγει τα πρωτότυπα έργα, η συλλογή μεταφράζει το δημιουργικό τους πνεύμα σε μια νέα σχεδιαστική αφήγηση, μετατρέποντας καθημερινά αντικείμενα σε μικρές ιστορίες ζεστασιάς, χαράς και έμπνευσης.

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Η χαρακτηριστική φιγούρα της «γιαγιάς», που βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του brand και συμβολίζει τη φροντίδα, την απλότητα και την ανθρώπινη σύνδεση, συναντά τη φαντασία και τη δημιουργική τόλμη του Καταλανού αρχιτέκτονα, δημιουργώντας μια συλλογή που ενώνει τον σχεδιασμό, τον πολιτισμό και τη μεσογειακή αισθητική.

Όπως ανέφερε ο Αλέξης Νίκου, «η μεγαλύτερη αξία αυτής της συνεργασίας δεν είναι μόνο ότι τα προϊόντα μας θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο. Είναι ότι αποδεικνύει πως η σύγχρονη ελληνική δημιουργικότητα μπορεί να συνομιλεί ισότιμα με εμβληματικά ονόματα του παγκόσμιου πολιτισμού. Το yiayia and friends γεννήθηκε για να αφηγείται ιστορίες που μιλούν για τη φροντίδα, την αισιοδοξία και την ανθρώπινη σύνδεση. Το γεγονός ότι αυτές οι αξίες συναντούν σήμερα το διαχρονικό έργο του Antoni Gaudí μάς κάνει να πιστεύουμε ακόμη περισσότερο ότι οι πιο ουσιαστικές συνεργασίες γεννιούνται όταν διαφορετικοί πολιτισμοί εμπνέουν ο ένας τον άλλον».