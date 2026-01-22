Άνοδος 6,9% στην επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της ΥΠΑ το 2025

Άνοδο 6,9% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της ΥΠΑ (αφίξεις και αναχωρήσεις, εσωτερικού και εξωτερικού) το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 12,8 εκατ., έναντι 12 εκατ. επιβατών την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνο, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίο, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθο, Κύθηρα, Μήλο, Σκύρο, Νέα Αγχίαλο, Πάρο, Σύρο, Άραξο, Νάξο, Κάλυμνο, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσο, Λέρο και Σητεία.

Σε επίπεδο συνόλου χώρας, στα 39 αεροδρόμια (24 ΥΠΑ, 14 Fraport Greece και ΔΑΑ), τα στοιχεία Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 καταγράφουν αύξηση 4,9% στην επιβατική κίνηση και 4,1% στις κινήσεις αεροσκαφών.

Αντίστοιχη αύξηση 4,9% σημειώθηκε και στην επιβατική κίνηση στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας με εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, το διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 διακινήθηκαν 83,3 εκατ. επιβάτες, έναντι 79,4 εκατ. το 2024.

Όσον αφορά τις κινήσεις αεροσκαφών, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας καταγράφηκε αύξηση 4,1% σε ετήσια βάση, με 629,6 χιλ. πτήσεις το 2025, έναντι 604,9 χιλ. το 2024.