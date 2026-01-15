Από την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές: Το όραμα Καραμούζη – Αντωνόπουλου για έναν παγκόσμιο παίκτη στο ελαιόλαδο

Με όραμα τη δημιουργία ενός Ομίλου που, χάρη στο μέγεθος και τη διείσδυσή του στις διεθνείς αγορές, θα μπορέσει να αυξήσει την κερδοφορία του στον χώρο του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, η The Olive Legend Group (TOLG) επιχειρεί να διαμορφώσει έναν νέο ελληνικό εξαγωγικό παίκτη.

Επενδύοντας στη συγκέντρωση, στον όγκο και στη συστηματική ανάπτυξη παρουσίας στο εξωτερικό, το εγχείρημα φιλοδοξεί να μετατρέψει το ελληνικό ελαιόλαδο σε μια οργανωμένη, διεθνώς ανταγωνιστική επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως τόνισε χθες (14.1.2026) ο επικεφαλής του επενδυτικού ταμείου Smerc, Νίκος Καραμούζης, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής εκδήλωσης. «Οι εξαγωγές είναι εκεί όπου δημιουργείται η αξία», σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη φιλοσοφία πίσω από ένα σχήμα που στοχεύει στη δημιουργία σταθερής και επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας.

Πίσω από την TOLG βρίσκεται η σύμπραξη του Νίκου Καραμούζη και του Κώστα Αντωνόπουλου, οι οποίοι δημιούργησαν ένα νέο εξαγωγικό σχήμα με ξεκάθαρη στόχευση στη διεθνή αγορά ελαιόλαδου, επενδύοντας πάνω από 10 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος έχει διαμορφώσει χαρτοφυλάκιο τριών εμπορικών σημάτων με διακριτούς ρόλους: το Λατζιμάς, που κατέχει σήμερα τη δεύτερη θέση στα επώνυμα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα στο οργανωμένο λιανεμπόριο της χώρας, το LASITIA που τοποθετείται στην premium κατηγορία και το Olympian Green, το οποίο λειτουργεί ως βασικό «όχημα» για τη διείσδυση και την ανάπτυξη του ομίλου στις μεγάλες αγορές των ΗΠΑ και της Λατινικής Αμερικής.

Το μοντέλο της συγκέντρωσης

Στον πυρήνα της στρατηγικής της TOLG βρίσκεται η δημιουργία μεγέθους μέσω συγκέντρωσης. Όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Κώστας Αντωνόπουλος, τα αγροτικά προϊόντα χαρακτηρίζονται από μικρά περιθώρια κέρδους και για να υπάρξει βιώσιμη κερδοφορία απαιτείται μεγάλος όγκος. «Δεν είναι μόνο θέμα κεφαλαίων ή management, είναι θέμα συγκέντρωσης. Πρέπει να δημιουργήσουμε μεγάλους ομίλους για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε κυρίως στο εξωτερικό», υπογράμμισε.

Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Καραμούζης σημείωσε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μεγαλύτερους επιχειρηματικούς “παίκτες”, στα πρότυπα της Ισπανίας, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί επενδύσεις, να δημιουργεί εξαγωγικές υποδομές και να αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα. «Είμαστε αισιόδοξοι ότι το εγχείρημα αυτό τα επόμενα 2-3 χρόνια θα μπορέσει να δώσει σημαντικές υπεραξίες», ανέφερε.

Από τη ζημιογόνα πορεία στην κερδοφορία μέσα σε έναν χρόνο

Το εγχείρημα της TOLG δημιουργήθηκε πριν από λιγότερο από ενάμιση χρόνο, ωστόσο μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα ο όμιλος έχει ήδη καταγράψει ένα εντυπωσιακό turnaround. Στη χρήση του 2025 ο κύκλος εργασιών (τζίρος) κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, στα 18 εκατ. ευρώ, όμως από ζημιογόνα αποτελέσματα κατάφερε να επιστρέψει σε κερδοφορία, με τα EBITDA να υπολογίζονται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση εξετάζει νέες εξαγορές, αναζητώντας περιοχές που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω το παραγωγικό και εμπορικό αποτύπωμα του ομίλου. Όπως τόνισε ο κ. Αντωνόπουλος, η Πελοπόννησος και η Κρήτη έχουν ήδη καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ πλέον αναζητούνται νέες περιοχές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το παραγωγικό και εμπορικό αποτύπωμα του ομίλου.

Σήμερα η TOLG έχει παρουσία σε 27 χώρες, με βασικές αγορές τη Γερμανία, την Αυστρία, τον Καναδά και την Ιαπωνία. Όπως σημείωσε ο Chief Commercial Officer του ομίλου, Χάρης Κόρδας, από τον συνολικό τζίρο των 18 εκατ. ευρώ, το 40% προέρχεται από τις εξαγωγές και το 60% από την ελληνική αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις θυγατρικές σε ΗΠΑ και Βραζιλία, όπου αναπτύσσονται συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και δημιουργείται σταδιακά τοπική παρουσία, ώστε το ελληνικό ελαιόλαδο να αποκτά «εντοπιότητα» στις αγορές – στόχους.

Ποιοι κερδίζουν έδαφος στην παγκόσμια αγορά ελαιόλαδου

Η παγκόσμια αγορά του ελαιόλαδου χαρακτηρίζεται από έντονες ανακατατάξεις. Η Ισπανία παραμένει η ηγέτιδα δύναμη, κατέχοντας περίπου το 40% της διεθνούς αγοράς, ενώ στην Ιταλία παρατηρείται σταθερή πτώση της παραγωγής. Η Ελλάδα, αν και διαθέτει προϊόν υψηλής ποιότητας και διεθνώς αναγνωρίσιμο, εξακολουθεί να παρουσιάζει περιορισμένη εμπορική διείσδυση στις μεγάλες αγορές. Την ίδια στιγμή, χώρες όπως το Μαρόκο, η Τουρκία και κυρίως η Τυνησία αναδεικνύονται σε ανερχόμενες δυνάμεις, αξιοποιώντας κρατικές ενισχύσεις που οδηγούν σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Όπως σχολίασε ο κ. Αντωνόπουλος, η μείωση των δασμών και οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες αυξάνουν τον όγκο των πωλήσεων και καθιστούν το προϊόν πιο προσιτό, δημιουργώντας έμμεσα οφέλη, ενώ ταυτόχρονα εντείνουν τον ανταγωνισμό. «Η Τυνησία εξελίσσεται σε νέα μεσογειακή δύναμη, με παραγωγή που προσεγγίζει τους 500.000 τόνους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία Mercosur διευρύνει το συνολικό μέγεθος της αγοράς, ωστόσο συνοδεύεται και από πιέσεις λόγω της εισόδου φθηνότερων αγροτικών προϊόντων. «Είναι μια ευτυχής συγκυρία για την Ευρώπη να απαντήσει σε μια επιθετική εμπορική πολιτική, καθώς μακροπρόθεσμα οι ΗΠΑ θα είναι εκείνες που θα χάσουν από αυτή τη στρατηγική», πρόσθεσε.

Σε αυτό το περιβάλλον, η TOLG προσαρμόζει τη στρατηγική της λαμβάνοντας υπόψη τόσο την έντονη άνοδο του private label στην Ευρώπη, όσο και τη σημασία του branding σε αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Βραζιλία, όπου το επώνυμο προϊόν εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Η επιστροφή στην κανονικότητα

Η διεθνής αγορά του ελαιόλαδου έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, με την παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση να κινούνται πλέον σε επίπεδα υπερδιπλάσια σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Από τους περίπου 1,5 εκατ. τόνους το 1990, η αγορά έφτασε το 2022 να διακινεί πάνω από 3,2 εκατ. τόνους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της μεσογειακής διατροφής σε παγκόσμια κλίμακα.

Ωστόσο, οι δύο συνεχόμενες κακές χρονιές 2022 – 2023 ανέτρεψαν προσωρινά αυτή την ισορροπία, οδηγώντας τις τιμές παραγωγού σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και συμπιέζοντας τη ζήτηση. Το 2025 σηματοδότησε την επιστροφή σε πιο κανονικούς ρυθμούς, με αποκλιμάκωση των τιμών και σταδιακή επαναφορά της κατανάλωσης, ενώ το 2026 εκτιμάται ότι θα παγιώσει αυτή τη νέα ισορροπία.

Όπως σημείωσε ο κ. Κόρδας, η επιστροφή αυτή επιτρέπει στους παραγωγούς να ελέγχουν καλύτερα τις τιμές και να παραμένουν ανταγωνιστικοί.