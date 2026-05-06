Στουρνάρας: Χαμηλό το ποσοστό ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), Γιάννης Στουρνάρας, υπογράμμισε τη σημασία που έχει για τις ασφαλιστικές εταιρείες η ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία τους τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Ο Γιάννης Στουρνάρας στάθηκε στα αποτελέσματα που είχαν οι ασφαλιστικές εταιρείες το 2025, τονίζοντας πως τα βασικά ασφαλιστικά μεγέθη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα ήταν παραπάνω από ικανοποιητικά.

Το σύνολο του Ενεργητικού των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθε σε

22,1 δισ. ευρώ (7,3 δισ. εξ αυτών τοποθετημένα σε κρατικά ομόλογα και 2,9 δισ. σε εταιρικά ομόλογα), ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 17,9 δισ., με το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων να διαμορφώνονται σε 16,1 δισ.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 4,2 δισ., με τη συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) να διαμορφώνεται στα 2,3 δισ. (με συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 3,9 δισ.) και την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) στα 0,8 δισ. (με συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 3,7 δισ.). Αντίστοιχα, ο δείκτης κάλυψης του SCR διαμορφώθηκε στο 173% και ο δείκτης κάλυψης του MCR στο 474%.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών στάθηκε ιδιαίτερα στη μείωση του ασφαλιστικού κενού, υποστηρίζοντας ότι η κουλτούρα της ιδιωτικής ασφάλισης είναι χαμηλή στην Ελλάδα. Επισήμανε πως παρά τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για τον περιορισμό του ασφαλιστικού κενού, όπως η θέσπιση φορολογικών κινήτρων μέσω μειώσεων στη φορολογία ακινήτων, η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων και οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και η σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών, το ασφαλιστικό κενό καταγράφεται σε σημαντικά επίπεδα.

Παράλληλα, ο Γ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι στηρίζει την ιδιωτική ασφάλιση που είναι σημαντική για την ελληνική οικονομία. «Συνοψίζοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω εμφατικά τη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης για την οικονομία. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν, για λογαριασμό των ασφαλισμένων, ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, ενώ παράλληλα διοχετεύουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν μέσω των ασφαλίστρων. Με τον τρόπο αυτό λειτουργούν ως σημαντικοί θεσμικοί επενδυτές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι δύο αυτές λειτουργίες αναδεικνύουν την ελληνική ασφαλιστική αγορά ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας».