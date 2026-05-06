Ryanair: Τα «απόνερα» της απόφασης για τη βάση στη Θεσσαλονίκη με «πρόφαση» τα υψηλά κόστη

Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε στην αγορά η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη, η οποία έγινε γνωστή από εργαζόμενους, που θα είναι και τα «θύματα» της εξέλιξης αυτής, μιας και η αγορά σε τέτοιες περιπτώσεις αυτορυθμίζεται και τυχόν κενό από μείωση δρομολογίων θα καλυφθεί από άλλες εταιρείες.

Η Ryanair αποφάσισε να κλείσει από το φθινόπωρο τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», έναν προορισμό σε ανάπτυξη και μάλιστα χωρίς κάποια επίσημη ενημέρωση προς το ευρύ κοινό ή ακόμη και προς την Fraport, που είναι η διαχειρίστρια εταιρεία. Εάν υλοποιηθεί η απόφαση θα πλήξει περί τους 200 εργαζόμενους που απασχολεί η Ryanair στη συμπρωτεύουσα, κυρίως πιλότους και πληρώματα καμπίνας.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία, η μεγαλύτερη low-cost αεροπορική της Ευρώπης, διατηρεί τρεις θέσεις αεροσκαφών στη βάση της στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά αποχωρεί λόγω των υψηλών χρεώσεων που επιβάλει η διαχειρίστρια εταιρεία (Fraport Greece).

Εντωμεταξύ, οι χρεώσεις αεροδρομίου, οι οποίες αναπροσαρμόστηκαν από τις 20 Απριλίου με βάση τον πληθωρισμό στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης, δεν φαίνεται να έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά, αν και πηγές στην εταιρεία αναφέρονται σε αυξήσεις της τάξης του 15%. Ενδεικτικά, διαπιστώνουμε ότι με την τελευταία αναπροσαρμογή τα τέλη προσγείωσης (landing charges) διατηρήθηκαν σταθερά, σε 5,5 ευρώ ανά επιβάτη ενώ οι χρεώσεις ανά επιβάτη (pax charges) αυξήθηκαν από 18,5 σε 18,7 ευρώ.

Σημειώνεται επίσης ότι πρόσφατα η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair κατά της Fraport για αύξηση αερολιμενικών τελών στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, για το τέλος επιβατών που αυξήθηκε από 15,50 σε 15,95 ευρώ.

Οι συνέπειες για την αγορά

Εάν η Ryanair αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη από την χειμερινή σεζόν αυτό θα είναι πλήγμα για την τοπική αγορά, δεδομένου ότι η δραστηριότητα στη συμπρωτεύουσα υποστηρίζεται από 200 εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει γίνει γνωστό εάν θα απορροφηθούν σε άλλες βάσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα. Πρόκειται για στελέχη πληρωμάτων και εξειδικευμένους τεχνικούς.

Επιπλέον, το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη σημαίνει μείωση πτήσεων από και προς τη συγκεκριμένη βάση, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει ποιες συνδέσεις θα επηρεαστούν. Άρα δεν μπορεί να εκτιμηθεί πως θα επηρεαστεί η επιβατική κίνηση, αν και φορείς του τουρισμού αντέδρασαν έντονα, καθώς η Ryanair αποτελεί τον μεγαλύτερο low-cost αερομεταφορέα της περιοχής και κρίσιμο κόμβο για τουρισμό από Βόρεια και Δυτική Ευρώπη. Πάντως, αν η εταιρεία μειώσει δρομολόγια τα διαθέσιμα slots θα καλύψουν σύντομα άλλες εταιρείες.

Με βάση πληροφορίες από τους εργαζόμενους οι αναπροσαρμογές αναμένονται από τον χειμώνα, μετά την περίοδο υψηλής ζήτησης ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η εταιρεία να επανέλθει στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας μεταγενέστερα. Πρόκειται εξάλλου για έναν προορισμό υπό ανάπτυξη. Το 2025, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έφτασαν τα 2,7 εκατομμύρια, με άνοδο +10,2% (ή +249 χιλιάδες επιβάτες) ενώ στο α’ τρίμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 5,1%.

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που η Ryanair προβαίνει σε παρόμοια κίνηση επιλέγοντας προσωρινά πιο αποδοτικές βάσεις και επανερχόμενη μεταγενέστερα, όπως σε Χανιά και Ρόδο ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η συγκυρία.

Οι κινήσεις στρατηγικής

Εν μέσω ισχυρών κραδασμών στον κλάδο των αερομεταφορών που δρομολογεί η κρίση τιμών στα αεροπορικά καύσιμα μεγάλοι παίκτες της αγοράς αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους. Εν προκειμένω η Ryanair ενδέχεται να «απαντήσει» στο νέο πεδίο ανταγωνισμού με πιθανές αναπροσαρμογές τιμολογίων και επανατοποθέτηση σε προορισμούς, τακτική που συνάδει με το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Εξάλλου, πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κλείσει τη βάση της στο Βερολίνο μετά την ανακοίνωση για αυξήσεις τελών κατά 10%. Η απόφαση αφορά 7 θέσεις για αεροσκάφη από τις 24 Οκτωβρίου 2026 που οδηγεί σε μείωση του αριθμού των πτήσεων που εκτελεί η εταιρεία από και προς το Βερολίνο κατά 50%. Επίσης η Ryanair επεκτείνεται στην Αλβανία, με μια νέα βάσης 4 αεροσκαφών, επένδυση 400 εκατ. δολαρίων στα Τίρανα. Σημειώνεται ότι η Αλβανία προσφέρει μηδενικούς φόρους στις αερομεταφορές.