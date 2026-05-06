ΟΔΔΗΧ: Δικαστική νίκη για τίτλους 62 δισ. ευρώ που συνδέονται με το ΑΕΠ

Σημαντική δικαστική νίκη σε υπόθεση τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας επιβεβαίωσε τη νομιμότητα της άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς από το ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, οι τίτλοι συνδεδεμένοι με το ΑΕΠ είχαν συνολικό ονομαστικό ύψος άνω των 62 δισ. ευρώ και είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους το 2012.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά τη διήμερη ακροαματική διαδικασία της 21ης και 22ας Απριλίου 2026. Το Δικαστήριο, με απόφαση του δικαστή Bright, αναγνώρισε ότι η Ελλάδα άσκησε έγκυρα το συμβατικό της δικαίωμα αγοράς με βάση τον όρο 6.1 των όρων των τίτλων και ότι η επαναγορά μπορούσε να προχωρήσει σύμφωνα με το συμβατικό πλαίσιο.

Το δεύτερο κρίσιμο σημείο της υπόθεσης αφορούσε την τιμή εξαγοράς. Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι το ποσό των 252,28 ευρώ ανά 1.000 τίτλους υπολογίστηκε ορθά, με βάση τις τιμές αγοράς και πώλησης που έδινε η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος για τις σχετικές 30 ημέρες διαπραγμάτευσης.

Η διαφορά είχε προκύψει όταν ορισμένοι επενδυτές αμφισβήτησαν τόσο τη νομιμότητα της ειδοποίησης επαναγοράς όσο και τη μεθοδολογία με την οποία προσδιορίστηκε η τιμή. Η ελληνική πλευρά προσέφυγε στα αγγλικά δικαστήρια ζητώντας αναγνωριστική απόφαση, ώστε να κριθούν ενιαία τα επίμαχα ζητήματα και να μη δημιουργηθούν παράλληλες διαδικασίες με διαφορετικές ερμηνείες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα ότι η τιμή θα έπρεπε να υπολογιστεί με διαφορετικές πηγές της αγοράς και έκρινε ότι η Ελλάδα εφάρμοσε σωστά τον μηχανισμό που προέβλεπαν οι όροι των τίτλων.

Οι συγκεκριμένοι τίτλοι αποτελούν τη μεγαλύτερη σειρά τίτλων συνδεδεμένων με το ΑΕΠ που έχει εκδώσει ποτέ κράτος, με ονομαστική αξία που ξεπερνά τα 62 δισ. ευρώ.

Ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρης Τσάκωνας, δήλωσε ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας παρέχει σαφήνεια στους κατόχους των τίτλων και στην αγορά, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα ενήργησε σύμφωνα με το εφαρμοστέο συμβατικό πλαίσιο.