Επιχειρήσεις

Η Ryanair κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη, ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι

Κορυφώνεται η αγωνία για τους περίπου 200 εργαζόμενους που απασχολούνταν στη Ryanair στη Θεσσαλονίκη
Αεροσκάφος της Ryanair
Markus Mainka / picture-alliance / dpa/AP Images
Στο κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη και από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» το φθινόπωρο, φαίνεται να οδηγείται η Ryanair. Πρόκειται για απόφαση ως απάντηση σε σειρά των τελών αεροδρομίου που έχει αποφασίσει η η διαχειρίστρια του αερολιμένα, Fraport Greece.

Αν και τα τέλη καθορίζονται σε ετήσια βάση ομοιόμορφα για όλες τις αεροπορικές εταιρείες, η Ryanair διαχρονικά επιδιώκει τη διαμόρφωση όσο το δυνατόν χαμηλότερου λειτουργικού κόστους, εκμεταλλευόμενη και το μέγεθός της ως ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός αερομεταφορέας.

Πριν από μερικούς μήνες η ιρλανδική εταιρεία ενημερώθηκε για την επικείμενη αύξηση των χρεώσεων, προσέφυγε στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία απέρριψε το αίτημα. Από τότε άρχισε να καλλιεργείται το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Θεσσαλονίκη, όπου απασχολούνται περίπου 200 εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων πιλότοι και αεροσυνοδοί, ενώ σταθμεύουν τρία αεροσκάφη.

Έτσι, κορυφώνεται η αγωνία για το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας οι οποίοι ενημερώθηκαν σήμερα (6.5.2026) από τα στελέχη της αεροπορικής.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται σύσκεψη στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης με φορείς προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση αλλά και κοινός συντονισμός για το ζήτημα αποχώρησης της Ryanair από τον αερολιμένα της πόλης.

