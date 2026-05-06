Πρόστιμο 512.551 ευρώ σε εταιρεία καφέ μετά από ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς

Η παράβαση αφορά την περίοδο από 13.3.2026 έως 3.4.2026
Close-up on a coffee maker making a espresso at a cafe - food and drink concepts
iStock
Οι εντατικοί έλεγχοι στην αγορά για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, φέρνουν αποτελέσματα, καθώς οι αρμόδιες αρχές προχωρούν σε κυρώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Σ αυτό το πλαίσιο, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επέβαλλε πρόσφατα πρόστιμο σε επιχείρηση του κλάδου καφέ μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε. 

Συγκεκριμένα, η Αρχή επέβαλλε πρόστιμο ύψους 512.551 ευρώ στην εταιρεία KAFEA TERRA (κατηγορία καφέ) για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 98 κωδικούς προϊόντων».

Η Αρχή γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της, ότι η παράβαση αφορά την περίοδο από 13.3.2026 έως 3.4.2026 και συνίσταται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η εξέταση των υπολοίπων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται η ολοκλήρωση και άλλων υποθέσεων το προσεχές διάστημα.

