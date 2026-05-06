Πρόστιμο 512.551 ευρώ σε εταιρεία καφέ μετά από ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς

Οι εντατικοί έλεγχοι στην αγορά για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, φέρνουν αποτελέσματα, καθώς οι αρμόδιες αρχές προχωρούν σε κυρώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Σ αυτό το πλαίσιο, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επέβαλλε πρόσφατα πρόστιμο σε επιχείρηση του κλάδου καφέ μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε.

Συγκεκριμένα, η Αρχή επέβαλλε πρόστιμο ύψους 512.551 ευρώ στην εταιρεία KAFEA TERRA (κατηγορία καφέ) για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 98 κωδικούς προϊόντων».

Η Αρχή γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της, ότι η παράβαση αφορά την περίοδο από 13.3.2026 έως 3.4.2026 και συνίσταται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η εξέταση των υπολοίπων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται η ολοκλήρωση και άλλων υποθέσεων το προσεχές διάστημα.