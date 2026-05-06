ΟΛΠ: Εκτροπές δρομολογίων προς Πειραιά λόγω διαταραχών στη ναυτιλία από τον πόλεμο στο Ιράν

Μεταβολές και εκτροπές δρομολογίων και φορτίων παρατηρούνται προς τον Πειραιά στο πλαίσιο των εξελίξεων στη διεθνή ναυτιλία και στις εμπορικές ροές της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, όπως αναφέρουν στοιχεία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ).

Ο χαρακτήρας των εν λόγω μεταβολών δρομολογίων συνεχίζει να εκτιμάται επί του παρόντος ως προσωρινός, καθώς η κατάσταση εξελίσσεται δυναμικά και επαναξιολογείται διαρκώς σε συνάρτηση με την πορεία των γεωπολιτικών εξελίξεων, τόσο από τον ΟΛΠ όσο και από τους ναυτιλιακούς παρόχους.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του ΟΛΠ διακινούνται εμπορευματοκιβώτια είτε προερχόμενα από είτε προοριζόμενα προς λιμάνια των εμπλεκόμενων χωρών ή γειτονικών περιοχών. Οι διακινήσεις αυτές για το πρώτο τρίμηνο του 2026 δεν ήταν σημαντικές σε σχέση με την συνολική δραστηριότητα της εταιρείας.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, παρά την αστάθεια στον τομέα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία οφείλεται στις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, η ΟΛΠ επέδειξε σημαντική ανθεκτικότητα, διατηρώντας αξιόλογη ρευστότητα και προωθώντας το στρατηγικό επενδυτικό της σχέδιο. Διατήρησε σημαντική κερδοφορία, εστιάζοντας παράλληλα στην υλοποίηση των βασικών επενδυτικών της σχεδίων.

Τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2025, η οποία οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσόδων του Σταθμού των Εμπορευματοκιβωτίων-Προβλήτα Ι, καθώς και του τομέα της Ακτοπλοΐας, αντανακλώντας τις εξωτερικές αναταράξεις της αγοράς, τις μειώσεις στα λιμενικά τέλη και την υψηλή βάση σύγκρισης με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επηρεασμένα από τα μειωμένα έσοδα και την ελεγχόμενη αύξηση των λειτουργικών εξόδων, τα αποτελέσματα της Εταιρείας και καθώς και οι δείκτες κερδοφορίας παραμένουν θετικά, παρουσιάζοντας ωστόσο αρνητική μεταβολή.

Ο τομέας της Κρουαζιέρας, εδραίωσε τη θέση του ως ένα κορυφαίο λιμάνι κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο, επηρεαζόμενος τόσο από την αύξηση του αριθμού των επιβατών homeport κρουαζιέρας κατά +23,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς (από 39.165 σε 48.216 επιβάτες), όσο και των homeport κρουαζιερόπλοιων +5,3% (από 19 σε 20 πλοία) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σταθερούς σε γενικές γραμμές δείκτες κατέγραψε ο τομέας της Ακτοπλοΐας ακολουθώντας τη θετική τάση της ελληνικής αγοράς και του ελληνικού τουρισμού. Από την 1η Μαΐου 2025 και για χρονικό διάστημα 1 έτους, η Εταιρεία προχώρησε σε μείωση των τελών πλοίων και επιβατών Ακτοπλοΐας κατά 50% σύμφωνα με την σχετική τροπολογία του υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Η τροπολογία είχε σημαντική επίδραση στα έσοδα της δραστηριότητας για το τρίμηνο του τρέχοντος έτους, και είναι ο σημαντικότερος λόγος για τα μειωμένα αποτελέσματα του τομέα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μείωση δραστηριότητας που σημειώνεται στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων οφείλεται κυρίως στη σύγκριση με την αυξημένη διακίνηση εγχωρίου φορτίου που καταγράφηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, υπό τον φόβο τότε της επιβολής ενδεχόμενων δασμών στο παγκόσμιο εμπόριο, σε συνδυασμό με τη μείωση εγχωρίου φορτίου που καταγράφεται στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Ωστόσο επισημαίνεται, ότι τον μήνα Μάρτιο, η δραστηριότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων κατέγραψε αυξημένη δραστηριότητα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο στα φορτία μεταφόρτωσης (+4,9%), αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα του λιμανιού, και λόγω ορισμένων μεταβολών και εκτροπών δρομολογίων και φορτίων προς τον Πειραιά στο πλαίσιο των εξελίξεων στη διεθνή ναυτιλία και στις εμπορικές ροές της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου