Ασφαλιστικές εταιρείες: Αυξήθηκαν κατά 3% τα συμβόλαια ασφάλισης περιουσίας του 2024

Τα απoθέματα εκκρεμών ζημιών διαμορφώνεται στα 229,22 εκατ. ευρώ δηλαδή παρουσιάζει αύξηση 66,5% σε σχέση με το 2023
Άνοδο 3% σε ετήσια βάση κατέγραψαν τα συμβόλαια ασφάλισης περιουσίας του 2024, με αποτέλεσμα να ανέρχονται στα 1.341.599, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων παρουσίασε άνοδο 14,1% σε σχέση με το 2023 και διαμορφώθηκε στα 348.952.409.292 ευρώ, ενώ το 2024 δηλώθηκαν 11.917 περιστατικά ζημιών καταγράφοντας μείωση 54,4% σε ετήσια βάση, με τις πληρωθείσες αποζημιώσεις να διαμορφώνονται στα 26,78 εκατ. ευρώ, δηλαδή να είναι μειωμένες 83,3% στο έτος. 

Επιπλέον, τα απoθέματα εκκρεμών ζημιών διαμορφώνεται στα 229,22 εκατ. ευρώ δηλαδή παρουσιάζει αύξηση 66,5% σε σχέση με το 2023. Σημειώνεται ότι οι αποζημιώσεις το 2023 ήταν αυξημένες, λόγω των επιπτώσεων του φαινομένου Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023.

