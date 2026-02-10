Ασφαλιστική αγορά: Ανάπτυξη 7,9% και επενδύσεις 18,2 δισ. ευρώ

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που εξακολούθησε να χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές εντάσεις, αυξημένη αβεβαιότητα και εντεινόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η ελληνική ασφαλιστική αγορά διατήρησε την αναπτυξιακή της πορεία και το 2024.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 5,8 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 7,9% σε σχέση με το 2023.

Συγκεκριμένα, οι ασφαλίσεις κατά ζημιών διαμορφώθηκαν στα 3,08 δισ. ευρώ, ενώ οι ασφαλίσεις ζωής ανήλθαν στα 2,74 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης και τη διεύρυνση των ασφαλιστικών αναγκών της κοινωνίας.

Παράλληλα, οι συνολικές αποζημιώσεις που κατέβαλε ο κλάδος το 2024 ανήλθαν στα 3,7 δισ. ευρώ (1,3 δισ. ευρώ για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών και 2,4 δισ. ευρώ για τις ασφαλίσεις ζωής), αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή της ασφαλιστικής αγοράς στο Α.Ε.Π. της χώρας έφθασε το 2,5%, ενώ το σύνολο των επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθε στα 18,2 δισ. ευρώ, μετουσιώνοντας τη συμβολή του κλάδου σε αναπτυξιακό μοχλό της οικονομίας.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Από τις 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς εγκατάστασης στην Ελλάδα το 2024, με βάση τις ασφαλιστικές τους εργασίες, οι 31 ήταν ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών, οι 6 ήταν επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής και 9 ήταν επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων κατά ζημιών (συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις ζωής που, εκ των ασφαλίσεων κατά ζημιών, ασκούν αποκλειστικά τους κλάδους «ατυχήματα» και «ασθένειες»).

Ως προς τη μορφή εγκατάστασης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διακρίνονται σε 29 Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες, 15 Υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 2 Πανελλαδικούς αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς.

Επιπρόσθετα, ασφαλιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα ασκούν και ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, και οι οποίες εποπτεύονται, ως προς τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους.