Attica Group: Πιέσεις στην κερδοφορία το 2025 λόγω κόστους και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων

Ανθεκτικότητα σε επίπεδο εσόδων, αλλά ισχυρές πιέσεις στην κερδοφορία, κατέγραψε το 2025 ο Όμιλος Attica Group, λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους που προκάλεσαν οι νέες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και οι ανάγκες συντήρησης του στόλου.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 756,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή άνοδο σε σχέση με τα 747,8 εκατ. ευρώ του 2024. Την ίδια στιγμή, το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε σε 668,6 εκατ. ευρώ από 624,0 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενο κυρίως από το νέο κανονιστικό πλαίσιο (EU ETS, FuelEU Maritime, SECA), καθώς και από αυξημένες δαπάνες συντήρησης και αναβάθμισης του στόλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κόστος συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις εκτιμάται περίπου στα 63 εκατ. ευρώ για το 2025, ενώ επιπλέον 13 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για επισκευές και αναβαθμίσεις πλοίων. Παράλληλα, αυξημένο κατά 4,9 εκατ. ευρώ ήταν και το μισθολογικό κόστος των πληρωμάτων, λόγω της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Ως αποτέλεσμα, τα ενοποιημένα EBITDA υποχώρησαν στα 85,4 εκατ. ευρώ, έναντι 96,3 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους πέρασε σε ζημιογόνο τροχιά, με ζημίες 33,7 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους 23,6 εκατ. ευρώ, όταν το 2024 είχαν καταγραφεί κέρδη 17,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα και από έκτακτα κέρδη 20,2 εκατ. ευρώ από πώληση δραστηριότητας στο εξωτερικό.

Παρά τις πιέσεις, ο Όμιλος διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση και επαρκή ρευστότητα, εν μέσω υλοποίησης εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 440,8 εκατ. ευρώ, έναντι 501,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 515,6 εκατ. ευρώ από 540,4 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης μόχλευσης αυξήθηκε οριακά στο 54%, από 52%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπό αυτά τα δεδομένα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025, επιλέγοντας τη διατήρηση ρευστότητας σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Αγορές και μεταφορικό έργο

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται με τέσσερα εμπορικά σήματα (Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines) και διέθετε στόλο 37 πλοίων στις 31.12.2025.

Στη χρήση 2025, τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο και Σαρωνικό) και στη διεθνή γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία).

Τα πλοία του Ομίλου μετέφεραν 6,96 εκατ. επιβάτες έναντι 7,29 εκατ. το 2024 (-4,5%), 1,26 εκατ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 1,30 εκατ. (-3,4%), και 0,54 εκατ. φορτηγά οχήματα έναντι 0,53 εκατ. (+0,5%), ενώ τα δρομολόγια μειώθηκαν κατά 1,6%.

Επενδυτικό πρόγραμμα

Ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση στρατηγικού του σχεδιασμού που έχει ως βασικούς άξονες την πράσινη μετάβαση και ανανέωση του στόλου, την πελατοκεντρικότητα, καθώς και τη μετάβαση του Ομίλου σε ένα πιο αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας.

Στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης του στόλου, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 22,6 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμού των εκπομπών αερίων.

Παράλληλα, ο Όμιλος επιταχύνει την ανανέωση του στόλου του μέσω αποεπένδυσης παλαιότερων πλοίων και απόκτησης νεότερων, με το πρόγραμμα να επεκτείνεται και το 2026, με την πώληση έξι παλαιότερων πλοίων και την απόκτηση τριών νεότερων.

Παράλληλα, ενισχύεται η πελατοκεντρική στρατηγική μέσω επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, την αξιοποίηση δεδομένων και την ανάπτυξη προσωποποιημένων υπηρεσιών. Προς την κατεύθυνση αυτή, υλοποιείται σειρά ενεργειών που αφορούν την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για το επιβατικό κοινό.

Σε επίπεδο λειτουργικής αποδοτικότητας, οι δραστηριότητες στην Αδριατική ενοποιούνται σε μία ενιαία εταιρική δομή, αντικαθιστώντας το προηγούμενο πολυεταιρικό σχήμα.

Παράλληλα, υλοποιούνται στοχευμένες ενέργειες περιορισμού του κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας του στόλου, μέσω ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, scrubbers και αναδιάρθρωσης του στόλου.

Προοπτικές 2026

Η διαχείριση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου παραμένει απαιτητική και κατά τη χρήση 2026, καθώς οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές κανονιστικές υποχρεώσεις συνεχίζουν να επιβαρύνουν τη λειτουργική βάση, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων – η τιμή Brent μόλις πρόσφατα ξεπέρασε τα 125$/bbl από 60,9$/bbl την 31.12.2025 – λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η διοίκηση είχε ήδη προβεί σε μερική αντιστάθμιση του κόστους καυσίμων πριν την έναρξη της κρίσης και επιπρόσθετα έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών με στόχο τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμων. Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, εξετάζοντας όλα τα πιθανά επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση μιας παρατεταμένης περιόδου αβεβαιότητας.