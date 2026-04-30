Ελίν: Με τζίρο 2,23 δισ. ευρώ και EBTDA 18,9 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2025

Με τζίρο 2.236 εκατ. ευρώ, έναντι 2.757 εκατ. ευρώ το 2024 διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελίν για το 2025.

Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη υποχώρησαν στα 59,8 εκατ. ευρώ από 81,5 εκατ. ευρώ και το EBITDA στα 18,9 εκατ. ευρώ έναντι 38,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε οριακά κέρδη 660 χιλ. ευρώ από 11,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 91 χιλ. ευρώ έναντι 9,8 εκατ. ευρώ το 2024.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. κατέγραψε κύκλο εργασιών 2.206 εκατ. ευρώ έναντι 2.735 εκατ. ευρώ το 2024, με το EBITDA να διαμορφώνεται σε 16,09 εκατ. ευρώ από 35,86 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων υποχώρησαν σε 198 χιλ. ευρώ από 11,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 6 χιλ. ευρώ έναντι 9,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Το 2025 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες στο διεθνές εμπόριο, με εντεινόμενες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και πιέσεις στα περιθώρια κέρδους. Παρά το δυσμενές περιβάλλον, διατηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι όγκοι πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα της εμπορικής δραστηριότητας του Ομίλου.

Στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε σταδιακή βελτίωση, ιδιαίτερα στο δεύτερο εξάμηνο, με την άρση ρυθμιστικών περιορισμών στα περιθώρια κέρδους να συμβάλλει στην ομαλοποίηση των συνθηκών και στην ενίσχυση της ευελιξίας τιμολόγησης. Σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στο δίκτυο, σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων και ενδυνάμωση της παρουσίας της ελίν στην εσωτερική αγορά.

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον κλάδο και η απομάκρυνση μη σύννομων πρατηρίων συνέβαλαν στη διαμόρφωση πιο υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης για οργανωμένα και αξιόπιστα δίκτυα.