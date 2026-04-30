Fais Group: Πωλήσεις 226 εκατ. ευρώ και συγκρίσιμα EBITDA 45,1 εκατ. ευρώ το 2025

Με ενοποιημένες πωλήσεις αυξημένες κατά 7%, στα 226 εκατ. ευρώ έκλεισε για τον όμιλος Fais Group το 2025 ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 45,3% έναντι 45,4% το 2024, τα συγκρίσιμα EBITDA σε 45,1 εκατ. ευρώ με αύξηση 9% και τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων στα 15,6 εκατ. ευρώ με αύξηση 11%.

Το 2025 χαρακτηρίστηκε από ισχυρές επιδόσεις στους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Fais Group.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε ανακοίνωσή της ο τομέας της ένδυσης & υπόδησης κατέγραψε αύξηση πωλήσεων το 2025 κατά 5% με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 168,2 εκατ. ευρώ, με την συνεισφορά του τομέα στις συνολικές πωλήσεις του ομίλου να ανέρχεται στο 74,4%.

Οι πωλήσεις του τομέα των καλλυντικών αυξήθηκαν κατά 11% και ανήλθαν στα 30,2 εκατ. ευρώ, με την συνεισφορά στις πωλήσεις του ομίλου για το 2025 να ανέρχεται σε 13,4%.

Τα έσοδα του τομέα της εκμετάλλευσης ακίνητων αυξήθηκαν κατά 32% στα 13,7 εκατ. ευρώ με την συνεισφορά αυτών στις πωλήσεις του ομίλου να ανέρχεται σε 6,1%.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στον αυξημένο κύκλο εργασιών:

α) της ONE OUTLET A.E. κατά περίπου 7% ή 0,5 εκατ. ευρώ και

β) της L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. κατά 3,7 εκατ. ευρώ καθώς οι πωλήσεις της ενσωματώθηκαν για ολόκληρη την τρέχουσα χρήση σε σχέση με την προηγούμενη που τα αποτελέσματα της ενσωματώθηκαν στον ό μιλο από την ημερομηνία εξαγοράς ήτοι την 30/9/2024 ή για περίοδο 3 μηνών.

Tέλος, οι πωλήσεις των λοιπών δραστηριοτήτων ανήλθαν στα 13,9 εκατ. ευρώ από 13,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση με την συνεισφορά τους στις πωλήσεις του ομίλου να ανέρχεται σε 6,2%.

Το 2025, ο όμιλος λειτουργούσε συνολικά 141 σημεία πώλησης, εκ των οποίων:

131 φυσικά καταστήματα & Shop-in-Shop (SIS) (από 118 στο τέλος του 2024)

10 ηλεκτρονικά καταστήματα (από 8 στο τέλος του 2024)

Το 2025 είναι ένα έτος περαιτέρω ισχυροποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της ρευστότητας του ομίλου.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία αποφάσισε την διανομή μερίσματος ύψους 0,155 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου (σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία). Η μερισματική απόδοση με βάση το κλείσιμο της 30/4/2026 αντιστοιχεί σε 4,3% περίπου. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την απαραίτητη πλειοψηφία που απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία.

Η επέκταση και οι νέες επενδύσεις

Η Λού Φάις, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Σαμ Φάις, Διευθύνων Σύμβουλος, της Φάις Συμμετοχών, δήλωσαν από κοινού: «Παρά το ήπιο περιβάλλον του λιανεμπορίου στην Ελλάδα το 2025, ο Όμιλος κατέγραψε βελτιώσεις σε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα 225 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα EBITDA να ανέρχονται σε περίπου 45 εκατ ευρώ. Η διατήρηση ισχυρών περιθωρίων EBITDA και η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης αποτελούν σαφή δείγματα της χρηματοοικονομικής ευρωστίας μας και επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Όπως είχαμε δηλώσει κατά την είσοδό μας στο Χρηματιστήριο, προχωρήσαμε σε εταιρικούς μετασχηματισμούς, εξαγοράσαμε ποσοστά μειοψηφίας που δεν μας ανήκαν πλήρως, συγχωνεύσαμε εταιρείες του Ομίλου και μειώσαμε τον τραπεζικό δανεισμό μας. Κατά τη διάρκεια του έτους υλοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις που ενισχύουν την παρουσία μας τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Στο City Link άνοιξαν οι boutiques Chloé και Jimmy Choo, καθώς και η νέα KALOGIROU, ενώ επιταχύναμε το πλάνο ανάπτυξης της Kiko Milano με συνολικά 11 νέα καταστήματα, όπως στο Designer Outlet, στο Mall of Cyprus της Λευκωσίας και στο My Mall της Λεμεσού, στη Ρουμανία, ενώ ξεκίνησε η δραστηριοποίησή μας στην Τσεχία με δύο νέα καταστήματα στην Πράγα.

Τον Σεπτέμβριο άνοιξε το νέο κατάστημα–συνεργείο Harley-Davidson, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας, ενώ προχωρήσαμε σε συμφωνία με την ERGON για τη μίσθωση, διαχείριση και συντήρηση της Αγοράς Μοδιάνο. Επίσης, προσφάτως ανακοινώσαμε και την πώληση του ξενοδοχείου στη Σαντορίνη έναντι 28,3 εκατ. ευρώ, μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και απελευθερώνει πόρους για την υλοποίηση των αναπτυξιακών μας στόχων. Η εισροή κεφαλαίων από την είσοδο στο Χρηματιστήριο και οι επενδύσεις που υλοποίησε ο Όμιλος κατά τη διάρκεια του 2025 αποτυπώνονται ήδη στα οικονομικά αποτελέσματα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή του.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, με διαφάνεια, συνέπεια και δέσμευση. Στόχος μας είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τους συνεργάτες και το προσωπικό μας».