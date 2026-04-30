ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στα τιμολόγια του Μαΐου παρά τη διεθνή αβεβαιότητα

Η ΔΕΗ διατηρεί αμετάβλητες τις τιμές ενέργειας για τον Μάιο, παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και τις πιέσεις που ασκεί στις διεθνείς αγορές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της.

Οι μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ και η αυξημένη παραγωγή αντισταθμίζουν τις αυξήσεις των ορυκτών καυσίμων στη χονδρική αγορά ενέργειας και η ΔΕΗ συνεχίζει να κρατά χαμηλά τις τιμές, στηρίζοντας έμπρακτα τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

«Σταθερότητα» στα κυμαινόμενα τιμολόγια

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Μάιο παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο με χρέωση 0,138 ευρώ/kWh. Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διατηρείται στα 0,1378 ευρώ/kWh, προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή για πελάτες που προτιμούν ευελιξία.

Αμετάβλητα όλα τα μπλε της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ διατηρεί χωρίς αλλαγές τις χρεώσεις των σταθερών μπλε τιμολογίων της και για νέους πελάτες, κρατώντας ενεργά και διαθέσιμα όλα τα μπλε προγράμματά της. Συγκεκριμένα, οι τιμές των ΔΕΗ myHomeEnter και ΔΕΗ myHomeOnline παραμένουν στα 0,145 ευρώ/kWh και 0,142 ευρώ/kWh αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση 0,132 ευρώ/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης.

Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε ΔΕΗ myHomeEnterTwo συνεχίζει να προσφέρει σταθερή χρέωση στα 0,145 ευρώ/kWh και 0,095 ευρώ/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά.

Το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Plan, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιδιώκουν καλύτερο προγραμματισμό του κόστους ενέργειας, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60 ευρώ για ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις και εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Το ΔΕΗ myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,132 ευρώ/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,092 ευρώ/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh.

Δυναμική τιμολόγηση για μεγαλύτερο έλεγχο

Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ καταλήγει σημειώνοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερότητας και ευελιξίας, με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.