Αυξήθηκαν τα ασφαλισμένα αυτοκίνητα το 2025 – Στο 1,33 δισ. ευρώ τα ασφάλιστρα σε όλη τη χώρα

Οι ασφάλειες αυτοκινήτου αυξήθηκαν μέσα στο 2025, καθώς ξεπέρασαν τα 7 εκατ. (7.182.860), ενώ για το 2024 είχαν καταγραφεί 6.376.066 ασφαλισμένα αυτοκίνητα, και από το σύνολο των ασφαλισθέντων οχημάτων το 66,57% αφορά επιβατικά και ταξί, το 17,31% μοτοσυκλέτες και το 16,12% αφορά αγροτικά, λεωφορεία και φορτηγά.

Η συνολική παραγωγή ασφαλειών αυτοκινήτου διαμορφώθηκε στο 1,33 δισ. ευρώ το 2025 καταγράφοντας αύξηση 7,3% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ), όπου φαίνεται ότι η συχνότητα ζημιών στα ασφαλισμένα αυτοκίνητα ανήλθε στο 7,92% το 2025, μικρότερη από το αντίστοιχο ποσοστό του 2024 (9,37%) και του 2023 (9,58%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οποία έγινε με τη συμμετοχή 25 ασφαλιστικών που αντιπροσωπεύουν το 96,3% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων, η μέση συχνότητα ζημιών στο σύνολο των καλύψεων μειώθηκε στο 7,92% το 2025, έναντι 9,37% το 2024.

Το μέσο κόστος ζημιάς αυξήθηκε στα 1.361 ευρώ από 1.344 ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ ειδικά για την αστική ευθύνη οχημάτων το μέσο κόστος ζημιάς ανήλθε στα 1.500 ευρώ, από 1.410 ευρώ το 2024.

Παράλληλα, από την έρευνα προκύπτει ότι η ασφάλιση αυτοκινήτων εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα, καθώς συμμετέχει κατά 40% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά ζημιών και κατά 22% στη συνολική παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και ζημιών, με βάση τα στοιχεία του 2025.

Η υψηλότερη συχνότητα ζημιών στην κάλυψη αστικής ευθύνης οχημάτων καταγράφηκε στην Αττική με 7,54%, ενώ ακολούθησαν η Αχαΐα με 6,27%, το Ηράκλειο με 5,84% και η Θεσσαλονίκη με 5,81%. Τις χαμηλότερες συχνότητες εμφάνισαν η Σάμος με 2,23%, η Ροδόπη με 2,81% και η Λέσβος με 2,86%.

Σχετικά με το μέσο κόστος ζημιάς ανά νομό στην αστική ευθύνη οχημάτων, τα υψηλότερα ποσά καταγράφηκαν στην Καβάλα με 2.009 ευρώ, στη Χαλκιδική με 2.005 ευρώ και στη Φωκίδα με 1.891 ευρώ. Αντίθετα, τα χαμηλότερα μέσα κόστη ζημιάς σημειώθηκαν στα Ιωάννινα με 1.197 ευρώ, στην Ευρυτανία με 1.232 ευρώ και στη Ροδόπη με 1.238 ευρώ.