Bασιλάκης (Aegean): Πτώση 8% – 10% στις κρατήσεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Μείωση 8% έως 10% καταγράφουν οι κρατήσεις της Aegean εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, όπως ανέφερε σήμερα (12.3.2026) ο επικεφαλής της Aegean, Ευτύχης Βασιλάκης, κατά την τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025.

Ιδιαίτερα αισθητή είναι και η επίπτωση στην κίνηση από και προς την Κύπρο, όπου η κάμψη στις κρατήσεις ξεπερνά το 10%. Όπως επισήμανε ο επικεφαλής της Aegean, είναι ακόμη ασαφές αν οι αναταράξεις θα περιοριστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αν θα επηρεάσουν συνολικά τη θερινή περίοδο. Η εικόνα αυτή μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την πορεία των γεγονότων, ενώ πιο ασφαλή συμπεράσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σημειώνεται ότι η εκτιμώμενη χωρητικότητα της εταιρείας από και προς τις αγορές της Μέσης Ανατολής αντιστοιχεί περίπου στο 4% έως 5% της συνολικής δραστηριότητας, ποσοστό που επηρεάζεται ήδη από τις ακυρώσεις και τις προσαρμογές πτήσεων που εφαρμόζονται από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει αναστείλει δρομολόγια προς χώρες όπως το Ισραήλ, ο Λίβανος και το Ιράκ, ενώ έχουν γίνει αλλαγές και στο πτητικό πρόγραμμα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία. Συνολικά, καθημερινά δεν πραγματοποιούνται από επτά έως έντεκα πτήσεις.

Παράλληλα, ο επενδυτικός σχεδιασμός της εταιρείας παραμένει σε ισχύ παρά το ασταθές περιβάλλον. Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκη, η πορεία που έχει χαραχθεί δεν μεταβάλλεται ούτε σε άμεσο ούτε σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με την Aegean να συνεχίζει την ενίσχυση των υπηρεσιών στις πτήσεις μικρών αποστάσεων, την επέκταση της δραστηριότητας στον τομέα συντήρησης αεροσκαφών (MRO) και την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας για το επιβατικό κοινό.

Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος, η Aegean έχει ήδη ενεργοποιήσει μηχανισμούς προστασίας απέναντι στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών πετρελαίου. Μέσω συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου έχει εξασφαλίσει κάλυψη για περίπου το 60% των αναμενόμενων αναγκών της σε καύσιμα για το 2026, ποσοστό που υπολογίζεται στο σύνολο του δικτύου, ακόμη και για προορισμούς της Μέσης Ανατολής όπου οι πτήσεις έχουν προσωρινά ανασταλεί.