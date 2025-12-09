BAT Hellas: Ξεκινά η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης σε 100 σημεία πώλησης στην Αττική 

Μέσα στις επόμενες ημέρες ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή μιας λύσης τεχνητής νοημοσύνης από την BAT Hellas, με στόχο την επιβεβαίωση της ενηλικότητας στα σημεία πώλησης, όπως δήλωσε χθες (8.12.2025) η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της εταιρείας, Κατερίνα Σιπητάνου, σε συνέντευξη Τύπου.

«Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα δοκιμάσουμε την τεχνολογική λύση για την επαλήθευση της ηλικίας σε 100 φυσικά σημεία πώλησης στην Αττική», ανέφερε η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της BAT Hellas, προσθέτοντας ότι «σε αυτή την πρώτη φάση θα συμμετέχουν περίπτερα, μίνι μάρκετ και άλλα σημεία λιανικής, ώστε να δούμε πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη στην ελληνική πραγματικότητα. Στόχος μας είναι να συλλέξουμε δεδομένα, να αξιολογήσουμε την αποδοχή της λύσης από τους πολίτες και να κατανοήσουμε πώς τέτοιες τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν την ελληνική πολιτεία στο κομμάτι της επιβολής του νόμου. Ήδη αυτές τις μέρες βρισκόμαστε στο στάδιο των δοκιμών και της τεχνικής εγκατάστασης».

Αναφερόμενη στη στάση των λιανοπωλητών, η κ. Σιπητάνου σημείωσε ότι η στάση τους έχει αλλάξει αισθητά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. «Από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος, βλέπουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση από τους λιανοπωλητές. Υπάρχει πλέον αυστηρό πλαίσιο ελέγχου και ο κίνδυνος ποινικών κυρώσεων, τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον υπάλληλο που πραγματοποιεί την πώληση. Ο λιανοπωλητής θέλει να νιώθει ασφαλής και να έχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο να ελέγξει την ηλικία ενός πελάτη. Τον Σεπτέμβριο οι συζητήσεις μας ήταν πιο δύσκολες, ενώ σήμερα η αποδοχή είναι πολύ μεγαλύτερη και τα 100 σημεία με τα οποία ξεκινάμε είναι εξαιρετικά δεκτικά στη νέα τεχνολογία», υπογράμμισε.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης με μήνυμα «Νικοτίνη και Αλκοόλ κάτω των 18; Έφαγες Άκυρο!», που στοχεύει στην πρόληψη και τη συμμόρφωση των σημείων πώλησης, ώστε κανένα προϊόν καπνού, νικοτίνης ή αλκοόλ να μη φτάνει στα χέρια ανηλίκων.

Πώς λειτουργεί

Ο χρήστης σκανάρει ένα QR code, ανοίγει η εφαρμογή, γίνεται σάρωση του προσώπου και το σύστημα εμφανίζει άμεσα ένδειξη θετική για άνω των 18 και αρνητική για κάτω των 18. Σύμφωνα με την εταιρεία, το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να δώσει λάθος ηλικιακή ένδειξη.

Η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της BAT Hellas παραδέχτηκε ότι η λύση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μην αποδειχθεί η σωστή. «Μένει μόνο να το δοκιμάσουμε και να δούμε», όπως τόνισε.

Τα ευρήματα της έρευνας Metron Analysis

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Πανελλαδικής Έρευνας της Metron Analysis για τις στάσεις και συμπεριφορές των Ελλήνων απέναντι στα προϊόντα νικοτίνης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, αλλά απαιτείται ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης, ώστε να διαμορφωθεί νέα κουλτούρα και να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος μείωσης των καπνιστών στο 5% έως το 2040.

Η κ. Σιπητάνου τόνισε ότι «η BAT Hellas στηρίζει ενεργά την προσπάθεια του κράτους για να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό στόχο κάτω του 5%. Η Σουηδία έχει ήδη πέσει στο 4,8% και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε η Ελλάδα να γίνει η “Σουηδία του Νότου”. Αυτό σημαίνει ενημέρωση, αλλαγή κουλτούρας και αξιοποίηση της τεχνολογίας. Από τον Ιούλιο πραγματοποιούμε εκστρατείες ενημέρωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ενώ έχουμε ήδη εφαρμόσει λύση τεχνητής νοημοσύνης στα ψηφιακά μας κανάλια για την επαλήθευση της ενηλικότητας».

Η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της εταιρείας εκτίμησε ότι «η Ελλάδα έχει ακόμα δρόμο να διανύσει, αλλά οι τάσεις είναι ενθαρρυντικές».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση συμβατικών τσιγάρων έχει υποχωρήσει από 36% το 2011 σε 26% σήμερα, κάτι που δείχνει μετατόπιση συμπεριφορών είτε προς διακοπή είτε προς εναλλακτικά προϊόντα.

Ωστόσο, ο εθισμός παραμένει υψηλός, με δύο στους τρεις καπνιστές να δηλώνουν εξάρτηση. Ένας στους δύο καπνιστές έχει προσπαθήσει δεκάδες φορές να διακόψει, ενώ το 65% σκέφτεται να το κάνει στο μέλλον, κυρίως για λόγους υγείας και οικονομίας.

Σχετικά με τα εναλλακτικά προϊόντα, ένας στους έξι Έλληνες χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό ή θερμαινόμενο τσιγάρο. Οι δύο στους τρεις που στράφηκαν στα ηλεκτρονικά το έκαναν για να μειώσουν ή να διακόψουν τα συμβατικά τσιγάρα, ενώ ένας στους δύο δηλώνει ότι θα κάπνιζε ξανά συμβατικό αν δεν είχε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό.

Ως προς την έναρξη χρήσης, πάνω από το 90% δηλώνει ότι ξεκίνησε με συμβατικά τσιγάρα, με το 83% να ξεκινά σε ηλικία κάτω των 24 ετών και το 34% κάτω των 18. Η έναρξη με ηλεκτρονικό τσιγάρο περιορίζεται στο 3%, ενώ λιγότερο από 1% όλων των χρηστών ξεκίνησε με ηλεκτρονικό πριν τα 18.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι περισσότεροι καπνιστές ξεκινούν το κάπνισμα σε νεαρή ηλικία. Αυτός είναι και ο λόγος που πιστεύουμε ότι ο νόμος περί προστασίας των ανηλίκων που πέρασε από την ελληνική Βουλή τον περασμένο Ιούλιο είναι το πρώτο και το βασικότερο βήμα για να αλλάξουμε αυτή την κουλτούρα που επικρατεί στην ελληνική αγορά. Για να αλλάξει απαιτούνται αυστηροί νόμοι και εργαλεία, τα οποία θα λειτουργούν επικουρικά στον ήδη υπάρχοντα τρόπο επιβολής του νόμου που έχει στη διάθεση της η πολιτεία», υπογράμμισε η κ. Σιπητάνου.