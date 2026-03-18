Booking: Θετική η εικόνα για τον ελληνικό τουρισμό εν μέσω γεωπολιτικής πίεσης – Η θέση της για τη σύγκρουση με τα ξενοδοχεία

Στην ανθεκτική πορεία που καταγράφει τόσο η ελληνική όσο και η ευρωπαϊκή τουριστική αγορά αναφέρθηκε ο Alessandro Callari, regional manager της Booking για την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Ιταλία και το Ισραήλ, στην πρώτη συνάντηση της εταιρείας με εκπροσώπους του Τύπου στην Ελλάδα, αποφεύγοντας όμως να δώσει συγκεκριμένα ποσοστά ανάπτυξης.

Όπως εξήγησε, τα στοιχεία της Booking για τον Μάρτιο δείχνουν ότι η ελληνική αγορά συνεχίζει να κινείται ανοδικά, παρά το γεγονός ότι ο τουριστικός κλάδος παραμένει άμεσα εκτεθειμένος στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις διακυμάνσεις της διεθνούς συγκυρίας.

«Η τρέχουσα κατάσταση επηρεάζει πάντα άμεσα τον τουριστικό κλάδο, καθώς πρόκειται για μια αγορά ιδιαίτερα ευαίσθητη και ευμετάβλητη απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις. Παρ’ όλα αυτά, ειδικά για την Ελλάδα, η εικόνα παραμένει θετική», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η αγορά εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα κυρίως χάρη στις τρεις βασικές αγορές προέλευσης κρατήσεων, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Πολωνία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιδόσεις παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ η ζήτηση συνεχίζει να διατηρείται σε ισχυρά επίπεδα. «Παρότι δεν κοινοποιούμε απόλυτα αριθμητικά στοιχεία, η συνολική εκτίμηση είναι σαφώς θετική και οι βασικές αγορές παρουσιάζουν ανοδική πορεία», πρόσθεσε.

Τί απάντησε για την αντιπαράθεση με τους Ευρωπαίους ξενοδόχους

Πιο συγκρατημένη ήταν η τοποθέτηση της εταιρείας όταν τέθηκε το ζήτημα της δικαστικής διαμάχης με τους Ευρωπαίους ξενοδόχους, ένα μέτωπο που εξακολουθεί να παραμένει ανοικτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υπόθεση αφορά τη συλλογική προσφυγή περισσότερων από 15.000 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, ανάμεσά τους περίπου 1.000 ελληνικές, οι οποίες διεκδικούν αποζημιώσεις από την Booking για τις ρήτρες ισοτιμίας τιμών που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τη σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2024, με την οποία κρίθηκε ότι τέτοιες πρακτικές πρέπει να εξετάζονται με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο ανταγωνισμού και όχι με οριζόντιο τρόπο.

Από την πλευρά της εταιρείας, ο Alessandro Callari έδωσε έμφαση στη νεότερη δικαστική εξέλιξη στην Ολλανδία, σημειώνοντας ότι η απόφαση του Πρωτοδικείου του Άμστερνταμ δεν επιβεβαίωσε, σε αυτή τη φάση, ότι οι παλαιές εμπορικές πρακτικές της πλατφόρμας είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού. «Πρέπει πρώτα να δούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η αγωγή και ποιο είναι το εύρος της», σχολίασε ο ίδιος.

Όπως εξήγησε, επίσης, η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά περίπου 3.000 ξενοδοχειακές μονάδες, αριθμός που κατά την εταιρεία αντιστοιχεί σε περιορισμένο μέρος του συνολικού δικτύου συνεργαζόμενων καταλυμάτων στην Ευρώπη.

Σταθερές οι χρεώσεις παρά την πίεση στην αγορά

Αμετάβλητη διατηρεί η Booking τη βασική της πολιτική, με τη μέση προμήθεια στις κρατήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά (και κατ’ επέκταση στην ελληνική) να παραμένει κοντά στο 15%.

Συγκεκριμένα, ο Alessandro Callari ξεκαθάρισε ότι το ύψος της προμήθειας δεν έχει μεταβληθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή των καταλυμάτων στην πλατφόρμα εξακολουθεί να γίνεται χωρίς κόστος εγγραφής.

Όπως ανέφερε, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο στη διαμόρφωση των τιμών, στη διαθεσιμότητα των δωματίων και στις προσφορές που επιλέγουν να διαθέσουν, ενώ από πλευράς εταιρείας δεν προκύπτει προς το παρόν κάποια αναπροσαρμογή της εμπορικής πολιτικής, παρά τις διεθνείς πιέσεις που καταγράφονται στην αγορά.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής

Κεντρικό ρόλο στη νέα στρατηγική της Booking αποκτά πλέον η τεχνητή νοημοσύνη, με την εταιρεία να τη βλέπει ως εργαλείο που επηρεάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η ταξιδιωτική εμπειρία.

Όπως ανέφερε ο Alessandro Callari, η προσέγγιση της εταιρείας απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις δεν συνοδεύεται από επιφυλάξεις αλλά από σαφή πρόθεση ταχείας προσαρμογής. «Δεν υπάρχει ανησυχία, υπάρχει ενθουσιασμός», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο είναι η έγκαιρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η νέα τεχνολογία ενσωματώνεται στη σχέση με τον πελάτη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Booking έχει ήδη προχωρήσει σε συμφωνία με την OpenAI και, σύμφωνα με τον ίδιο, συγκαταλέγεται στις πρώτες πέντε εταιρείες που εμφανίζονται μέσα στο ChatGPT. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας χρήστης που συνομιλεί με το ChatGPT και αναζητά ιδέες για ταξίδι, προορισμούς ή εναλλακτικές διαδρομές μπορεί να οδηγείται σε προτάσεις που συνδέονται άμεσα με διαθέσιμες επιλογές κράτησης μέσω της πλατφόρμας.

Παρότι η συνεργασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης λειτουργεί ενισχυτικά όχι μόνο για την απόδοση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων αλλά και για την ανάδειξη προορισμών που μέχρι πρόσφατα είχαν περιορισμένη προβολή. Όπως εξήγησε ο Callari, περιοχές με χαμηλότερη ψηφιακή παρουσία αποκτούν πλέον μεγαλύτερη ορατότητα μέσα από νέες μορφές αναζήτησης και προτάσεων, γεγονός που μεταβάλλει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η ζήτηση στην αγορά.

Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται πλέον στην έννοια του «ολοκληρωμένου ταξιδιού», όπου ο χρήστης μπορεί μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα να κλείσει πτήση, διαμονή, μεταφορά, ενοικίαση αυτοκινήτου αλλά και εμπειρίες προορισμού. Με τον τρόπο αυτό, η Booking επιχειρεί να μετασχηματιστεί από πλατφόρμα κρατήσεων καταλυμάτων σε πλήρες ταξιδιωτικό οικοσύστημα, όπου κάθε στάδιο της διαδρομής παραμένει εντός του ίδιου ψηφιακού περιβάλλοντος.