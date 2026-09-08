BriQ Properties: Αύξηση 25% στα καθαρά κέρδη α΄ εξαμήνου και διανομή προσωρινού μερίσματος

Αύξηση 25% στα καθαρά κέρδη κατέγραψε η BriQ Properties το πρώτο εξάμηνο του 2026, με την κερδοφορία της εταιρείας να ενισχύεται στα 6,8 εκατ. ευρώ, έναντι 5,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Παράλληλα, η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της BriQ Properties ανήλθε στα 296 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, από 282 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει πλέον 52 ακίνητα, έναντι 51 ακινήτων στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

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Τα έσοδα από μισθώματα διαμορφώθηκαν στα 10,7 εκατ. ευρώ, έναντι 10,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Την ίδια ώρα, τα κέρδη από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αυξήθηκαν σημαντικά, στα 6,7 εκατ. ευρώ από 2,3 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 9,1 εκατ. ευρώ, έναντι 9 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το προσαρμοσμένο EBT ανήλθε στα 7,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 21%. Το FFO ενισχύθηκε κατά 25% και ανήλθε στα 6,1 εκατ. ευρώ.