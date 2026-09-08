BriQ Properties: Αύξηση 25% στα καθαρά κέρδη α΄ εξαμήνου και διανομή προσωρινού μερίσματος

Αύξηση 25% στα καθαρά κέρδη κατέγραψε η BriQ Properties το πρώτο εξάμηνο του 2026, με την κερδοφορία της εταιρείας να ενισχύεται στα 6,8 εκατ. ευρώ, έναντι 5,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Παράλληλα, η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της BriQ Properties ανήλθε στα 296 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, από 282 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει πλέον 52 ακίνητα, έναντι 51 ακινήτων στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.
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Τα έσοδα από μισθώματα διαμορφώθηκαν στα 10,7 εκατ. ευρώ, έναντι 10,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Την ίδια ώρα, τα κέρδη από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αυξήθηκαν σημαντικά, στα 6,7 εκατ. ευρώ από 2,3 εκατ. ευρώ.
Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 9,1 εκατ. ευρώ, έναντι 9 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το προσαρμοσμένο EBT ανήλθε στα 7,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 21%. Το FFO ενισχύθηκε κατά 25% και ανήλθε στα 6,1 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή αξία ενεργητικού της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 184,5 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 6,2%. Σε ό,τι αφορά τον δανεισμό, αυτός ανήλθε στα 106 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη δανεισμού προς την αξία των ακινήτων (LTV) να διαμορφώνεται στο 35,8%. Παράλληλα, το 97% του συνολικού δανεισμού της εταιρείας έχει σταθερό επιτόκιο.
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Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η BriQ Properties πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 7,2 εκατ. ευρώ.
Σε επίπεδο μετόχων, η εταιρεία διένειμε μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 4,8 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα ανά μετοχή ήταν αυξημένο κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι τα καθαρά προς διανομή κέρδη θα είναι αυξημένα σε σχέση με το 2025.