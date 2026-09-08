Fourlis: Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,6% στο α’ εξάμηνο, αύξηση μεριδίων και επιβεβαίωση του Guidance

Κατά 7,6% αυξήθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου Fourlis το πρώτο εξάμηνο 2026, φτάνοντας τα 284 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα.

Σε ότι αφορά την κερδοφορία της Fourlis, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 27,7 εκατ. ευρώ, έναντι 30,8 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ το EBIT διαμορφώθηκε σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,0 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

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Η πώληση του 50% της έμμεσης συμμετοχής του ομίλου στο Sofia South Ring Mall έναντι 49,35 εκατ. ευρώ πρόκειται να ενισχύσει περαιτέρω τη καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου και θα αποφέρει καθαρό κέρδος 9,3 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας θετικά στα κέρδη προ φόρων του ομίλου για το σύνολο του 2026.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 132,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,9%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 46,7%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο μείγμα των προϊόντων, στη δυναμική των επιμέρους κατηγοριών, στην καλύτερη διαχείριση και εξορθολογισμό των αποθεμάτων, καθώς και στις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος Fourlis επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις του για το 2026, με πωλήσεις περίπου 645 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 8,6%, περιθώριο μικτού κέρδους περίπου 46,5% και EBIT μεταξύ 15-17 εκατ. ευρώ και περιθώριο EBIT περίπου 2,3%-2,6%.

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Σημειώνεται ότι ο όμιλος Fourlis τον Ιούλιο κατέβαλε μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Γιάννης Βασιλάκος, CEO του Ομίλου Fourlis, δήλωσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη θετική εμπορική πορεία του Ομίλου, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 7,6%, χάρη στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς, την ανθεκτική πορεία στις περισσότερες αγορές μας και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του δικτύου μας.

Η κερδοφορία επηρεάστηκε από τις πληθωριστικές πιέσεις και το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον στη Ρουμανία. Αντιμετωπίζουμε τις πιέσεις αυτές με αυστηρό έλεγχο του κόστους και επιταχύνουμε τις ενέργειες για τον εξορθολογισμό του δικτύου, την κεντρικοποίηση λειτουργιών και την ανάπτυξη της εναίας πλατφόρμας λιανικής. Οι ενέργειες αυτές επιβαρύνουν το 2026 με έκτακτα κόστη, αλλά αναμένεται να αποφέρουν ετήσια επαναλαμβανόμενα οφέλη άνω των 9 εκατ. ευρώ από το 2027 και μετά, δημιουργώντας έναν πιο αποδοτικό και ευέλικτο Όμιλο.

Επιβεβαιώνουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2026 και παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποτελεσματική εκτέλεση του σχεδιασμού μας, στον έλεγχο του κόστους και στη διατήρηση της εμπορικής δυναμικής των δραστηριοτήτων μας. Παράλληλα, η πώληση της συμμετοχής μας στο Sofia South Ring Mall ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική μας εστίαση και τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε την πλατφόρμα για βελτιωμένη επεκτασιμότητα και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας».