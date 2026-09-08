Ιστορική μετάβαση για τον Όμιλο ΟΤΕ: Στη νέα εποχή η COSMOTE είναι Telekom

Μια ιστορική αλλαγή, πολύ πιο σημαντική από ένα rebranding, κορυφώνεται για τον Όμιλο OTΕ στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν η COSMOTE TELEKOM γίνεται Telekom και η νέα ταυτότητα περνά σε υπηρεσίες, δίκτυο καταστημάτων και θυγατρικές εταιρείες.

Η εμπορική μάρκα του Ομίλου ΟΤΕ μπαίνει σε νέα εποχή καθώς εξελίσσεται σε Telekom, το No1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και ένα από τα κορυφαία στον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου.

Δεν πρόκειται για μια απλή αλλαγή λογοτύπου αλλά για μια στρατηγική επιλογή που φέρνει μαζί της δύναμη, καινοτομία, τεχνολογική πρωτοπορία και δυνατές συνέργειες, για να προσφέρει αναβαθμισμένες ψηφιακές εμπειρίες, προϊόντα και λύσεις νέας γενιάς και να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες, την κοινωνία και τη χώρα.



«Η μετάβαση στο brand Telekom αποτελεί για εμάς φυσική εξέλιξη. Η COSMOTE ήταν η μάρκα που συνέδεσε την Ελλάδα με την ψηφιακή εποχή. Η Telekom τη συνδέει με το μέλλον της ψηφιακής τεχνολογίας και τις απεριόριστες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής που τονίζει ότι ο όμιλος συνεχίζει να έχει τα πιο σύγχρονα δίκτυα στη χώρα, κορυφαία τεχνογνωσία, εξειδικευμένους ανθρώπους και την ίδια δέσμευση προς την ελληνική κοινωνία.

Πρόκειται για την είσοδο του ομίλου σε μια νέα εποχή που συνδέει την παγκόσμια δύναμη με την ελληνική κληρονομιά και επιτρέπει αφενός την πρόσβαση των πελατών σε περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες και αφετέρου την προσέγγιση του στόχου που έχει τεθεί να εξελιχθεί στον κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη, με την Ελλάδα στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Κώστα Νεμπή η Cosmote ήταν το brand που συνέδεσε την Ελλάδα με την ψηφιακή εποχή και η Telekom θα την συνδέσει με το μέλλον της ψηφιακής τεχνολογίας και τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Eνιαία εμπειρία Telekom σε προϊόντα και υπηρεσίες

H εφαρμογή της νέας μάρκας Telekom έχει αρχίσει, όπως και αυτή του εμβληματικού εταιρικού χρώματος Μagenta σε κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη και θα ολοκληρωθεί στις 8 Σεπτεμβρίου, διαμορφώνοντας μία ενιαία εμπειρία Telekom.



Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Ομίλου μετονομάζονται:

από COSMOTE σε Telekom,

με το COSMOTE 5G να μετονομάζεται σε Telekom 5G ,

, το COSMOTE Fiber σε Telekom Fiber και

και τα καταστήματα COSMOTE θα αλλάζουν σε Telekom ενώ και

COSMOTE θα αλλάζουν σε Telekom ενώ και η ένδειξη δικτύου στα κινητά τηλέφωνα θα αλλάξει σε TELEKOM.GR.

Τα σημεία ψηφιακής παρουσίας του Ομίλου (apps, sites και social media) θα υιοθετήσουν τη νέα ταυτότητα και το χρώμα Magenta της Telekom.



Η νέα μάρκα θα υιοθετηθεί και από τις θυγατρικές του Ομίλου ΟΤΕ.

Η COSMOTE eValue θα μετονομαστεί σε Telekom eValue ,

, η COSMOTE Technical Services σε Telekom Technical Services ,

, η COSMOTE Global Solutions σε Telekom HBS (Hellenic Business Solutions),

η COSMOTE Payments σε Telekom Payments ,

, η OTE Academy σε Telekom Academy και

και η ΟΤΕ Estate σε Telekom Estate.

Μέχρι τις αρχές του 2027, η μάρκα Telekom θα υιοθετηθεί και από τις υπόλοιπες θυγατρικές του ΟΤΕ.

Η δύναμη της Telekom σε ένα επιτυχημένο τοπικό brand

Η ηγεσία του ομίλου έχει βάλει στόχο να χτίσει τη «νέα εποχή» πάνω στην επιτυχία της Cosmote, χωρίς τους περιορισμούς που συνεπάγεται ένα τοπικό brand, όπως εξηγεί ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Η υπογραφή της μάρκας παραμένει «Συνδέουμε τον κόσμο σου», όπως σημειώνουν στελέχη του ομίλου, καθώς αποτυπώνει την υπόσχεσή της να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά σε ό,τι έχει μεγαλύτερη αξία για εκείνους.

Kρατάει την ελληνική της ταυτότητα παραμένοντας ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας και προσθέτει τη δύναμη της Telekom, όπως εξηγεί ο Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability & Channel Production Ομίλου ΟΤΕ.

Σημειώνεται ότι η Telekom αποτελεί σήμερα το πολυτιμότερο brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, το κορυφαίο brand στην Ευρώπη και το No11 brand στον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου, σύμφωνα με τη μελέτη «Brand Finance Global 500». Είναι η μοναδική ευρωπαϊκή μάρκα που περιλαμβάνεται στο top 20 της κατάταξης, δίπλα σε εταιρείες όπως οι Apple, Microsoft, Google και Amazon. Η αξία του brand ανέρχεται σήμερα στα 96,2 δισ. δολάρια, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση στα 31 χρόνια ιστορίας της εταιρείας.