Πέτρος Παππάς (Star Bulk): Δεν μπαίνουμε στο Euronext γιατί χρειαζόμαστε κεφάλαια, τρεις λόγοι για την παράλληλη εισαγωγή

Η Star Bulk Curriers του Πέτρου Παππά, ναυτιλιακή εταιρεία εισηγμένη στο Nasdaq, δεν εισάγει τις μετοχές της στο Euronext Athens γιατί χρειάζεται κεφάλαια αλλά με στόχο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη ενός ναυτιλιακού οικοσυστήματος με προοπτικές για την τοπική οικονομία.

Αυτό τόνισε ο ίδιος ο Πέτρος Παππάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk Carriers Corp. και η ομάδα διοίκησης της εταιρείας του σε παρουσίαση που διοργανώθηκε ενόψει της παράλληλης εισαγωγής των μετοχών της Star Bulk στο Euronext Athens.

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Ο γνωστός εφοπλιστής τόνισε ότι η εταιρεία θα μπορούσε να αντλήσει άνετα 1 με 1,5 δισ. ευρώ σε νέο δανεισμό.

Ας σημειωθεί ότι η εταιρεία –που συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια παρουσίας στην αγορά– έχει φτάσει να διαχειρίζεται 145 πλοία συνολικής χωρητικότητας 14,4 εκατ. dwt. από 8 πλοία που διαχειριζόταν το 2007.

Η εισαγωγή στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι μια κίνηση που δίνει τη δυνατότητα στο ελληνικό επενδυτικό κοινό να αποτελέσει μέρος της αναπτυξιακής πορείας της Star Bulk και δεν πηγάζει από την ανάγκη άντλησης κεφαλαίων, τόνισε ο κ. Παππάς ενώ από την πλευρά του ο Σπύρος Καπράλος επισήμανε πως η κίνηση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη της Star Bulk στην ελληνική κεφαλαιαγορά και δημιουργεί ένα σημαντικό προηγούμενο τόσο για την ίδια την κεφαλαιαγορά όσο και για τη ναυτιλία.

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Η πρόοδος της ελληνικής κεφαλαιαγοράς

Ο Πέτρος Παππάς εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εισαγωγή στο Euronext Athens, επισημαίνοντας πως η ένταξή της στον όμιλο Euronext την τοποθετεί σε ένα δίκτυο οκτώ ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με περισσότερες από 1.800 εισηγμένες εταιρείες και μια ενιαία πλατφόρμα συναλλαγών που δίνει πρόσβαση στην ελληνική αγορά από ολόκληρη την Ευρώπη.

Τόνισε ότι οι προοπτικές της αγοράς ξηρού φορτίου παραμένουν ευνοϊκές, ενώ ο στόλος που ναυπηγείται παγκοσμίως παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλους κλάδους της ναυτιλίας και η ζήτηση αυξάνεται με υγιείς ρυθμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εισαγωγή προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τη Star Bulk καθώς μέσω αυτής:

Αποκτά παρουσία στις δύο μεγαλύτερες κεφαλαιαγορές του κόσμου

Η μετοχή της θα διαπραγματεύεται για περισσότερες από 12 ώρες την ημέρα και σε δύο νομίσματα

Η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουν στη Star Bulk και θεσμικά χαρτοφυλάκια που τοποθετούνται αποκλειστικά σε ευρωπαϊκές αγορές ή μόνο σε τίτλους σε ευρώ, αλλά και σε ιδιώτες που δεν επιθυμούν να αναλάβουν συναλλαγματικό κίνδυνο.

Ο Πέτρος Παππάς ανέφερε ότι «με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους επενδυτές στην Ελλάδα, προχωρούμε στην άντληση 100 εκατ. ευρώ γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε πραγματική ρευστότητα στη μετοχή μας στην Αθήνα» και πρόσθεσε πως «δεν θα επιδιώξουμε την υψηλότερη δυνατή αποτίμηση, αλλά μια αποτίμηση που θα αφήνει ουσιαστικό περιθώριο αξίας για τον επενδυτή — προσφέροντάς του τη δυνατότητα να τοποθετηθεί σε μια εταιρεία του βεληνεκούς της Star Bulk, περίπου 20% κάτω από την καθαρή αξία ενεργητικού της».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σκοπός είναι να ενισχύσουν μια ευρύτερη εθνική προσπάθεια: τη δημιουργία ενός ναυτιλιακού οικοσυστήματος για την ελληνική ναυτιλία –που σήμερα ελέγχει το 20% του παγκόσμιου στόλου– στην ελληνική κεφαλαιαγορά που, πλέον μετά την ένταξή της στην Euronext, έχει το βάθος και την αξιοπιστία να φιλοξενήσει έναν εκ των δυο σημαντικότερων κλάδων της οικονομίας μας.

Ένα τέτοιο οικοσύστημα, σύμφωνα με τον Πέτρο Παππά, απαιτεί συνεργασία ανάμεσα σε τέσσερις παράγοντες: