Η ΤΗΕΟΝ εξασφάλισε κοινοπρακτικό δάνειο 325 εκατ. ευρώ – Αύξηση εσόδων 35,4% στο α’ εξάμηνο

Ισχυρή αύξηση εσόδων κατά 35,4% παρουσίασε το α’ εξάμηνο η εισηγμένη εταιρεία του κλάδου συστημάτων νυκτερινής όρασης και ηλεκτρονικών Theon International Plc (THEON), η οποία εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσω κοινοπρακτικού δανείου, με επικεφαλής τράπεζα την Alpha Bank, ύψους 325 εκατ. ευρώ.

Η δανειοδότηση αυτή ενισχύει τη ρευστότητα και τη χρηματοδοτική ευελιξία του Ομίλου THEON ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει την εμπιστοσύνη τραπεζών και θεσμών στο όραμα της dιοίκησης, παρέχοντας στον όμιλο πόρους για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων.

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Αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας στο α’ εξάμηνο, σημειώνεται ότι ανακοίνωσε προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT 26,2%, σταθερό δείκτη book-to-bill περίπου στο 1,0x, καθώς και σημαντική διεύρυνση της συνολικής δυνητικής αγοράς της σε σχεδόν 8 δισ. ευρώ, χάρη στην επέκτασή της σε συναφείς αγορές υψηλής ανάπτυξης, όπως ανακοινώθηκε.

Η θετική αναπτυξιακή δυναμική συνεχίζεται και κατά το β’ εξάμηνο του 2026. Ενθαρρύνεται από την παραδοσιακά ισχυρότερη συνεισφορά του β’ εξαμήνου στα ετήσια αποτελέσματα, ενώ περαιτέρω επιτάχυνση αναμένεται κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η Theon παραμένει προσηλωμένη στην αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και στην επιτυχή ενσωμάτωση των πρόσφατα εξαγορασθεισών εταιρειών.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2026: «Οι ισχυρές επιδόσεις μας κατά το Α’ Εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη δυναμική της THEON και την επιτυχή υλοποίηση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Οι πρόσφατες εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες έχουν ενισχύσει τις τεχνολογικές μας δυνατότητες και έχουν διευρύνει τη συνολική δυνητική αγορά μας σε σχεδόν €8 δισ. Η αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς οι αμυντικές προτεραιότητες στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς προηγμένες δυνατότητες ISR (Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης), αυτόνομα συστήματα και λύσεις που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Προτεραιότητά μας είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση των νέων αυτών δυνατοτήτων. Η πρωτοφανής ταχύτητα και πρόοδος επίτευξης που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα, φέρνουν τη ΤΗΕΟΝ σε τροχιά κερδοφόρας ανάπτυξης και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας».