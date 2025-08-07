BriQ Properties: Αύξηση EBITDA κατά 46%, ανήλθαν σε 9 εκατ. ευρώ

Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε σήμερα (7.8.2025) τα βασικά της μεγέθη για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2025 (1.1.2025 – 30.6.2025).

Κατά την 30η Ιουνίου 2025, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της BriQ Properties περιλάμβανε 55 ακίνητα συνολικής αξίας € 286 εκατ., βάσει των αποτιμήσεων της 30.06.2025, έναντι € 285 εκατ. την 31.12.2024.

Η μεταβολή αυτή αναλύεται ως ακολούθως:

1. Την 13η Μαρτίου 2025, η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών, συνολικής επιφάνειας 1.406 τ.μ., στους 12ο και 13ο όροφο του Κτιρίου Α’ του Πύργου Αθηνών, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα, έναντι συνολικού τιμήματος 4,2 εκατ. Το συνολικό κέρδος από την αγορά του ακινήτου που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2024 έως και την πώλησή του ανέρχεται σε 1,4 εκατ. €.

2. Την 18η Μαρτίου 2025, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την αγορά οικοπέδου επιφάνειας 1.500 τ.μ. στη Νάουσα Πάρου, το οποίο είναι όμορο με ακίνητο της Εταιρείας στο οποίο λειτουργεί το ξενοδοχείο “Mr & Mrs White Paros”, έναντι τιμήματος 1,25 εκατ. €. Η Εταιρεία σχεδιάζει την επέκταση του ξενοδοχείου αυξάνοντας τη δυναμικότητά του.

3. Αύξηση 1,5 εκατ. € λόγω κεφαλαιούχων δαπανών (Capex) για ανακαινίσεις και ανάπτυξη υφιστάμενων ακινήτων.

4. Αύξηση 2,3 εκατ. € από αναπροσαρμογή των εύλογων αξιών του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, βάσει αποτιμήσεων ανεξάρτητων εκτιμητών. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση της Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. («ICI»), η Εταιρεία παρουσίασε σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγέθη της κατά το α΄ εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, και συγκεκριμένα:

Τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 49% διαμορφούμενα σε € 10,9 εκατ., έναντι € 7,3 εκατ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adj. EBITDA) αυξήθηκαν κατά 46%, και ανήλθαν σε € 9 εκατ., έναντι € 6,2 εκατ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (Adj. EBT) αυξήθηκαν κατά 58% και ανήλθαν σε € 6 εκατ., έναντι € 3,8 εκατ.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (κατά ΔΧΠΑ) ανήλθαν σε € 7 εκατ., έναντι € 10,2 εκατ., τα οποία περιλαμβάνουν €2,3 εκατ. κέρδη αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων για το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι € 7 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 72% και ανήλθαν σε € 5,5 εκατ., έναντι € 3,2 εκατ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 30% και διαμορφώθηκαν σε € 0,1186/μετοχή, έναντι € 0,0915/μετοχή.

Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (F.F.O.) αυξήθηκαν κατά 93% φθάνοντας τα € 4,9 εκατ., έναντι € 2,5 εκατ.

Αναφορικά με τα στοιχεία του ισολογισμού του Ομίλου της 30.06.2025 σε σύγκριση με την 31.12.2024, παρουσιάζονται τα παρακάτω κύρια μεγέθη: