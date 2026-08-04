Cenergy Holdings: Καθαρά κέρδη 137,8 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο, με αύξηση 45%

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 137,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 45%.

Η αύξηση των κερδών της Cenergy Holdings οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διψήφια αύξηση πωλήσεων και τη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε σε νέο ιστορικό υψηλό. Με βάση τις επιδόσεις αυτές, ο όμιλος προχώρησε σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών του για το σύνολο της χρήσης 2026.

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Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 1,15 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 13% σε ετήσια βάση, με ανάπτυξη και στους δύο βασικούς επιχειρηματικούς τομείς. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 26%, φτάνοντας τα 216 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 18,7%, αντανακλώντας το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων και την ομαλή εκτέλεση των έργων.

Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 43%, στα 177 εκατ. ευρώ, Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διαμορφώθηκε σε περίπου 3,9 δισ. ευρώ, επίπεδο-ρεκόρ για τον όμιλο.

Η διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική του πρώτου εξαμήνου και την ισχυρή ορατότητα που προσφέρει το υψηλό ανεκτέλεστο έργων, αναβάθμισε την πρόβλεψή της για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA του 2026, εκτιμώντας πλέον ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 390 εκατ. και 420 εκατ. ευρώ.

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Τα θεμέλια της επόμενης αναπτυξιακής φάσης

Ο Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holding στάθηκε στην πειθαρχεία και στην επιλεκτικότητα της εταιρείας ως προς τα έργα που αναλαμβάνει, ενώ τόνισε πως σημαντικό ρόλο για τα μελλοντικά τους σχέδια θα παίξει η νέα μονάδα παραγωγής χερσαίων καλωδίων στο Μέριλαντ και έκανε λόγο για νέα θεμέλια που θέτει η εταιρεία για να περάσει στην επόμενη αναπτυξιακή φάση.

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη Cenergy Holdings. Μετατρέψαμε το ήδη ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σε ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις, παραμένοντας επιλεκτικοί και πειθαρχημένοι στην ανάληψη και εκτέλεση ενεργειακών έργων. Και οι δύο τομείς στήριξαν την αύξηση της κερδοφορίας, ενώ η ανάθεση της συμφωνίας-πλαισίου από τον ΑΔΜΗΕ, η μεγαλύτερη στην ιστορία μας, οδήγησε το ανεκτέλεστο σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, με αναθέσεις έργων που πλέον εκτείνονται και μετά το 2030.

Παράλληλα, θέτουμε τα θεμέλια της επόμενης αναπτυξιακής μας φάσης. Η νέα μονάδα παραγωγής χερσαίων καλωδίων στο Μέριλαντ, θα είναι η βάση της παρουσίας μας στη Βόρεια Αμερική, μια αγορά όπου η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η ενίσχυση των δικτύων και η ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας αναδιαμορφώνουν τις επενδυτικές προτεραιότητες. Την ίδια στιγμή, η νέα παραγωγική μονάδα σωλήνων χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο μας φέρνει πιο κοντά στους πελάτες μας τόσο στις παραδοσιακές ενεργειακές αγορές όσο και στην αναπτυσσόμενη αγορά δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS).

Οι επενδύσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τις επικρατούσες μακροπρόθεσμες παγκόσμιες τάσεις: τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά καλώδια και την ανθεκτική ζήτηση για σωλήνες χάλυβα υψηλών προδιαγραφών. Μπαίνουμε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους με αυτοπεποίθηση, πάντα προσηλωμένοι στην ασφάλεια, στην καλή εκτέλεση των έργων και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας».