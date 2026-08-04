Aramco: Εκτίναξη 44% στα κέρδη για τη σαουδαραβική πετρελαϊκή εταιρεία, λόγω του πολέμου

Ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας κατέγραψε η Saudi Aramco το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ενίσχυσε σημαντικά τα κέρδη του μεγαλύτερου πετρελαϊκού ομίλου παγκοσμίως.

Η Saudi Aramco, η οποία είναι κρατικά ελεγχόμενη, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 122,6 δισ. σαουδαραβικών ριάλ (32,7 δισ. δολάρια), έναντι 85 δισ. ριάλ (22,7 δισ. δολάρια) το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 44%.

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Κέρδη πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 33,4 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν περίπου 31,1 δισ. δολάρια.

Καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα διαδραμάτισε η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Η μέση τιμή του Brent διαμορφώθηκε κοντά στα 97 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι πολεμικές εξελίξεις και οι περιορισμοί στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προκάλεσαν έντονες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η Aramco κατάφερε να αξιοποιήσει το ευνοϊκό περιβάλλον, καθώς πωλούσε το αργό της σε μέση τιμή περίπου 108,1 δολαρίων ανά βαρέλι, έναντι 66,7 δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

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Στήριξη από τα διυλισμένα προϊόντα

Σύμφωνα με το Bloomberg, πέρα από την άνοδο του αργού, σημαντική ώθηση στην κερδοφορία έδωσαν και οι υψηλές τιμές των διυλισμένων προϊόντων, όπως το ντίζελ και τα καύσιμα αεροσκαφών.

Ακόμη και μετά την αποκλιμάκωση των τιμών του Brent, που υποχώρησε πρόσκαιρα κάτω από τα 75 δολάρια ανά βαρέλι έπειτα από προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, τα περιθώρια κέρδους στα προϊόντα διύλισης παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα.

Η Aramco, η οποία διαθέτει σημαντικές διυλιστικές εγκαταστάσεις στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, συνέχισε να δίνει προτεραιότητα στις εξαγωγές καυσίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τις αυξημένες διεθνείς τιμές.

Παρά τις διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές, η εταιρεία διατήρησε τις εξαγωγές της αξιοποιώντας κρίσιμες υποδομές, όπως ο αγωγός Ανατολής–Δύσης, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και οι τερματικοί σταθμοί στην Ερυθρά Θάλασσα.

Παραμένουν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι

Παρά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις. Οι επιθέσεις των Χούθι σε πλοία που κινούνται στην Ερυθρά Θάλασσα αυξάνουν τους κινδύνους για τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, σε μια περίοδο που η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμούς.

Παράλληλα, η παραγωγή υγρών καυσίμων μειώθηκε στα 7,57 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ και η παραγωγή φυσικού αερίου υποχώρησε σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η εταιρεία διατήρησε αμετάβλητο το βασικό μέρισμά της στα περίπου 21,9 δισ. δολάρια, αν και η ελεύθερη ταμειακή ροή διαμορφώθηκε στα 12,3 δισ. δολάρια, επίπεδο που δεν επαρκούσε για την πλήρη κάλυψη της διανομής προς τους μετόχους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Bloomberg, η σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών παραγωγής από τον OPEC+ δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η Σαουδική Αραβία να αυξήσει σταδιακά την παραγωγή της προς τα 10,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Τέλος, η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης ότι ενεργειακές εγκαταστάσεις της έγιναν στόχος επιθέσεων τον Ιούλιο. Ωστόσο, μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου δεν είχε καταγραφεί ουσιαστικός αντίκτυπος ούτε στη λειτουργία ούτε στα οικονομικά αποτελέσματά της.