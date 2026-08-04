ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ολοκλήρωσε την προμήθεια LNG στη Βουλγαρία μέσω του FSRU Αλεξανδρούπολης

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η ΔΕΠΑ Εμπορίας την προμήθεια 500 GWh υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τη βουλγαρική Bulgartransgaz, με την παράδοση του φορτίου να πραγματοποιείται στον πλωτό τερματικό σταθμό LNG (FSRU) της Αλεξανδρούπολης.

Η προμήθεια του LNG αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς συμμετοχής της ΔΕΠΑ Εμπορίας στον διεθνή διαγωνισμό που είχε προκηρύξει η Bulgartransgaz τον Απρίλιο του 2026 μέσω του Balkan Gas Hub.

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Στον διαγωνισμό, η ελληνική εταιρεία αναδείχθηκε προτιμητέος προμηθευτής, καταθέτοντας την πλέον ανταγωνιστική προσφορά.

Ολοκληρώθηκε η παράδοση του φορτίου

Σύμφωνα με την εταιρεία, η διαδικασία περιλάμβανε το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, από την εξασφάλιση ανταγωνιστικής πηγής προμήθειας LNG έως τον επιχειρησιακό συντονισμό και την ασφαλή παράδοση του φορτίου στον τερματικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης.

Η ολοκλήρωση της προμήθειας αποτελεί σημαντικό ορόσημο και για τη Bulgartransgaz, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο διαχειριστής του εθνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της Βουλγαρίας αξιοποιεί υγροποιημένο φυσικό αέριο για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του συστήματος.

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Ενίσχυση του ρόλου της ΔΕΠΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Όπως επισημαίνει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνίας επιβεβαιώνει τον στρατηγικό της ρόλο στην αγορά φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και αναδεικνύει τη θέση της ως αξιόπιστου προμηθευτή LNG στην περιοχή.

Παράλληλα, η αξιοποίηση του FSRU Αλεξανδρούπολης για την τροφοδοσία της βουλγαρικής αγοράς ενισχύει τη σημασία της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου, διευρύνοντας τις δυνατότητες διαφοροποίησης των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού με φυσικό αέριο στα Βαλκάνια.