Παπουτσάνης: Στα 40,7 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο α΄ εξάμηνο – Στο 55% οι εξαγωγές

Η βιομηχανία Παπουτσάνης είδε αύξηση 5% στον κύκλο εργασιών στα 40,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 3,4 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγωγές αποτέλεσαν το 55% των συνολικών πωλήσεων της βιομηχανίας Παπουτσάνης, ενώ τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) διαμορφώθηκαν στα 6,2 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση της τάξεως του 8% σε σχέση με το 2025, όπου το ποσό ήταν στα 5,7 εκατ. ευρώ.

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Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το α’ εξάμηνο 2026 ανήλθε σε 40,7 εκατ. ευρώ, έναντι συγκρίσιμων πωλήσεων 38,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 5%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια του πρώτου τριμήνου στη διάρκεια του οποίου οι πωλήσεις παρέμειναν σχεδόν σταθερές, το δεύτερο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Το μικτό κέρδος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε 14,7 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το μικτό περιθώριο κέρδους το πρώτο εξάμηνο 2026 ανήλθε σε 36% (34% το 1ο εξάμηνο του 2025).

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Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης της Εταιρείας ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε 10 εκατ. ευρώ έναντι 9,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10%,

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, βελτιωμένα κατά 15%.