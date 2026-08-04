Ο ΟΛΠ επενδύει σε logistics και λιμάνια εκτός του Πειραιά, αλλάζοντας καταστατικό

Σε διεύρυνση του επιχειρηματικού του ρόλου προχωρά ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), μέσω αλλαγών στο καταστατικό του, οι οποίες δημιουργούν το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για νέες επενδύσεις της εταιρείας, ανάπτυξη δραστηριοτήτων στα logistics και συμμετοχή σε λιμενικά έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα τεθούν προς έγκριση στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ στις 27 Αυγούστου και εφόσον εγκριθούν, θα επεκτείνουν σημαντικά το εύρος των επιχειρηματικών επιλογών της εταιρείας.

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Επέκταση πέρα από το λιμάνι του Πειραιά

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον εταιρικό σκοπό του ΟΛΠ, ο οποίος διευρύνεται ώστε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση λιμενικών υποδομών όχι μόνο στον Πειραιά αλλά και σε άλλα λιμάνια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Με αυτόν τον τρόπο, ο οργανισμός αποκτά τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς παραχωρήσεων, κοινοπραξίες και επενδυτικά σχήματα που αφορούν τη λειτουργία και ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στις υφιστάμενες δραστηριότητές του.

Παράλληλα, η νέα διατύπωση του καταστατικού παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία για την ανάπτυξη πρόσθετων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον ευρύτερο τομέα των μεταφορών και της ναυτιλίας.

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Στροφή και στις υπηρεσίες logistics

Στον νέο εταιρικό σχεδιασμό εντάσσονται και οι υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), ανοίγοντας τον δρόμο για δραστηριότητες που καλύπτουν ολόκληρη τη διαδρομή των εμπορευμάτων, από την άφιξη στο λιμάνι έως την αποθήκευση, τη διανομή και τις χερσαίες μεταφορές.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση ευθυγραμμίζεται με το μοντέλο λειτουργίας των μεγάλων ευρωπαϊκών λιμένων, τα οποία εξελίσσονται σε ολοκληρωμένα κέντρα logistics, προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε ναυτιλιακές εταιρείες, μεταφορικούς ομίλους και επιχειρήσεις διακίνησης φορτίων.

Δυνατότητα για θυγατρικές και εξαγορές

Οι αλλαγές στο καταστατικό προβλέπουν επίσης ότι ο ΟΛΠ θα μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, να αποκτά ή να εκποιεί συμμετοχές και να επενδύει σε επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων, εφόσον οι δραστηριότητές τους συνδέονται με τη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου.

Η δυνατότητα αυτή δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στη διοίκηση, καθώς επιτρέπει τη συμμετοχή σε νέα επενδυτικά σχήματα, την πραγματοποίηση εξαγορών ή τη δημιουργία ξεχωριστών εταιρικών δομών για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, η πρόβλεψη για πώληση συμμετοχών επιτρέπει στον οργανισμό να αναδιαμορφώνει το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο, προσαρμόζοντας τη στρατηγική του στις συνθήκες της αγοράς.

Ο Πειραιάς παραμένει η βασική δραστηριότητα

Παρά τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού, ο βασικός ρόλος του ΟΛΠ δεν αλλάζει. Η διαχείριση και ανάπτυξη του λιμένα Πειραιά εξακολουθεί να αποτελεί τον πυρήνα της δραστηριότητάς του, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης με το ελληνικό Δημόσιο.

Ωστόσο, οι προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε ο οργανισμός να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τη διεθνή του εμπειρία για την ανάπτυξη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών, μετατρέποντας τον ΟΛΠ σε έναν όμιλο με ευρύτερη παρουσία στους τομείς των λιμένων, των υποδομών και των logistics, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.