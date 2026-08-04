Η McDonald’s επένδυσε 1,5 εκατ. ευρώ σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Με τα εστιατόρια McDonald’s να συμπληρώνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα, η Premier Capital Hellas εγκαινίασε το νέο εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη.

Το νέο εστιατόριο McDonald’s αποτελεί επένδυση που αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ και απασχολεί συνολικά 54 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 45 αντιστοιχούν σε νέες θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη.

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Με το νέο εστιατόριο, η Premier Capital Hellas απασχολεί πλέον πάνω από 280 εργαζομένους στη Θεσσαλονίκη, ενώ η έναρξη λειτουργίας του έχει συμβολική σημασία, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της McDonald’s στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου είχε λειτουργήσει για πρώτη φορά στις 12 Μαΐου 1994.

Η επιστροφή στο συγκεκριμένο σημείο αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη της Premier Capital Hellas στις δυνατότητες της Θεσσαλονίκης, καθώς και τη δέσμευσή της για υπεύθυνη ανάπτυξη, επενδύσεις και δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο Βλάντιμιρ Γιανέβσκι, Managing Director της Premier Capital Hellas στάθηκε στην ταύτιση των McDonald’s με το συγκεκριμένο σημείο της Θεσσαλονίκης και τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη τους στη Βόρεια Ελλάδα.

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«Η επιστροφή της McDonald’s υπό τη διεύθυνση της Premier Capital Hellas, στη γωνία της Εγνατίας με την Αγίας Σοφίας έχει για εμάς ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν επιστρέφουμε απλώς σε μία γνώριμη διεύθυνση, αλλά σε ένα σημείο που συνδέεται με την ιστορία της McDonald’s στη Θεσσαλονίκη και με τις αναμνήσεις πολλών κατοίκων της πόλης. Με μία επένδυση ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ και τη δημιουργία 45 νέων θέσεων εργασίας, επιβεβαιώνουμε τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη μας στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα.

Γνωρίζουμε ότι η πόλη διαθέτει μία ισχυρή και ξεχωριστή γαστρονομική ταυτότητα, γι’ αυτό και φιλοδοξία μας είναι να αποτελούμε μία ακόμη επιλογή για τους ανθρώπους της, με ποιότητα, συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και μία εμπειρία που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Πίσω από κάθε νέο εστιατόριο βρίσκεται μία ομάδα ανθρώπων που επενδύει χρόνο, ενέργεια και αφοσίωση. Οι άνθρωποί μας είναι εκείνοι που μετατρέπουν μία επιχειρηματική επένδυση σε μία ζωντανή, καθημερινή εμπειρία για τους επισκέπτες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Managing Director της Premier Capital Hellas.

Επισημαίνεται ότι από το 2011, όταν η Premier Capital ανέλαβε ως Developmental Licencee της McDonald’s στην Ελλάδα, έχει υλοποιηθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του δικτύου. Μέχρι και σήμερα, οι σχετικές επενδύσεις έχουν ξεπεράσει τα 53 εκατ. ευρώ με το δίκτυο να έχει αναπτυχθεί από 18 σε 34 εστιατόρια πανελλαδικά.