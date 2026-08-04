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Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 252 εκατ. ευρώ στο α΄εξάμηνο – Αυξημένα δάνεια και καταθέσεις

Ισχυρή κερδοφορία, χαμηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια για το 2026
Τράπεζα Κύπρου
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε 252 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 131 εκατ. ευρώ αφορούν το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώθηκε στο 18,8%, ξεπερνώντας τον στόχο που είχε τεθεί για το 2026.

Αύξηση δανείων και καταθέσεων

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα 11,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% από την αρχή του έτους και 8% σε ετήσια βάση. Η ανάπτυξη στηρίχθηκε στη ζήτηση για χρηματοδοτήσεις τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από τον τομέα διεθνών εργασιών της τράπεζας.

Παράλληλα, η καταθετική βάση ενισχύθηκε περαιτέρω, φτάνοντας τα 22,8 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026. Οι καταθέσεις, που προέρχονται κυρίως από πελάτες λιανικής, αυξήθηκαν κατά 3% από την αρχή του έτους και κατά 9% σε ετήσια βάση.

Βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου

Η Τράπεζα Κύπρου συνέχισε να περιορίζει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με τον δείκτη ΜΕΔ προς δάνεια να υποχωρεί στο 1%.

Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 36%, αντανακλώντας τη συνετή διαχείριση των λειτουργικών εξόδων, ενώ η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων διαμορφώθηκε σε καθαρή πίστωση 12 μονάδων βάσης, λόγω συγκεκριμένων αναστροφών σε επίπεδο πελατών.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και μέρισμα

Η κεφαλαιακή βάση της τράπεζας παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 20,9%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 25,8%.

Η οργανική δημιουργία κεφαλαίων κατά το πρώτο εξάμηνο έφτασε τις 225 μονάδες βάσης, ενισχύοντας περαιτέρω τον ισολογισμό της τράπεζας.

Παράλληλα, η διοίκηση ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα 0,24 ευρώ ανά κοινή μετοχή, αυξημένο κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, το οποίο θα καταβληθεί τον Οκτώβριο του 2026. Το ποσοστό διανομής (payout ratio) ανέρχεται στο 44% των κερδών του εξαμήνου.

Θετικές εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους

Η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου εκτιμά ότι η ισχυρή πορεία του πρώτου εξαμήνου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επίτευξη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων προς το υψηλότερο επίπεδο του εύρους mid-teens για το σύνολο του 2026.

Παράλληλα, η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει ανθεκτικότητα, με την ανάπτυξη να εκτιμάται περίπου στο 2,5% για το 2026, ενώ θετική παραμένει η εικόνα από τον τουρισμό και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

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