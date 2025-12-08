Chevron: Επενδύσεις 19 δισ. δολαρίων το 2026 – Στο επίκεντρο η Ανατολική Μεσόγειος

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron ανακοίνωσε ότι θα δαπανήσει 18 – 19 δισ. δολάρια εντός του 2026, στα πλαίσια του νέου οικονομικού της προγράμματος, εστιάζοντας σε περιοχές όπως η Ανατολική Μεσόγειος.

Όπως δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Ουιρθ, στόχος είναι η εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζουν το μέγιστο αντίκρυσμα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα. Από αυτά τα χρήματα, η συντριπτική πλειοψηφία (17 δισ.) αφορά την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Τα 6 δισ. δολάρια αφορούν τις ίδιες τις ΗΠΑ με έμφαση στα σχιστολιθικά κοιτάσματα, ώστε η παραγωγή να φτάσει τα 2 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα. Παράλληλα, 7 δισ. δολάρια θα αφιερωθούν για έργα στη Γουιάνα, την Ανατολική Μεσόγειο και τον Κόλπο του Μεξικού.

Αν και στην ανακοίνωση δεν εξειδικεύονται οι δαπάνες εντός της κάθε περιοχής, μια καλύτερη εικόνα παρέχει η τηλεδιάσκεψη της διοίκησης της Chevron με τους αναλυτές, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα.

Η εταιρεία τόνισε ότι υπάρχει έλλειμμα επενδύσεων διεθνώς στην παραγωγή πετρελαίου και αερίου, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί για να διατηρηθεί η ισορροπία με τη ζήτηση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Chevron θέτει σε προτεραιότητα τις δραστηριότητες που διαθέτει ήδη στο Ισραήλ. Η παραγωγή στο κοίτασμα φυσικού αερίου Ταμάρ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 25% τα επόμενα χρόνια, ενώ αντίστοιχη επέκταση σχεδιάζεται και στο κοίτασμα Λεβιάθαν.

Η διοίκηση έκανε επίσης ξεχωριστή αναφορά στην περίπτωση της Κύπρου, όπου συνεχίζονται οι εργασίες για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, το οποίο προβλέπεται να συνδεθεί με αγωγό με τα τερματικά LNG της Αιγύπτου μελλοντικά.

Αντιθέτως, οι έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα δεν συμπεριλήφθηκαν στις αναφορές της εταιρείας μέχρι στιγμής. Πράγμα που είναι λογικό, αν αναλογιστεί κανείς το πρώιμο στάδιο στο οποίο βρίσκεται ακόμα η διαδικασία, αλλά και τα μεγέθη της Chevron, όπου τέτοια έργα αποτελούν ένα πολύ μικρό κομμάτι των επενδύσεών της διεθνώς.

Πάντως, γίνεται εμφανές ότι η Chevron «κυνηγάει» ευκαιρίες σε νέες περιοχές, ενώ αντιμετωπίζει την Ανατολική Μεσόγειο ως ένα σύνολο εγχειρημάτων με συνέργειες μεταξύ τους.