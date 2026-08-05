Coca-Cola HBC: Κέρδη 524 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο και αύξηση όγκου πωλήσεων 7,5%

Ισχυρή αύξηση κερδοφορίας και πωλήσεων κατέγραψε η Coca-Cola HBC στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 524 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 7,5% σε οργανική βάση, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τα ανθρακούχα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά.

Παράλληλα, η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 9,6% σε οργανική βάση, επίδοση που αποδίδεται τόσο στην υψηλότερη κατανάλωση όσο και στις πρωτοβουλίες ενίσχυσης των εσόδων ανά προϊόν.

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Άνοδος στις πωλήσεις αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τα ανθρακούχα αναψυκτικά, όπου ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6,4%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στα ενεργειακά ποτά, με αύξηση 26,1%.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως το πρώτο τρίμηνο ευνοήθηκε από τέσσερις επιπλέον ημέρες πωλήσεων, η δυναμική διατηρήθηκε και στο δεύτερο τρίμηνο, όταν ο όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 5,8% σε υποκείμενη βάση, με ανάπτυξη και στους τρεις τομείς δραστηριότητας του ομίλου.

Την ίδια στιγμή, τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 1,9% σε οργανική βάση, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής διαχείρισης τιμών και εμπορικού μείγματος.

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Αυξημένα έσοδα και λειτουργική κερδοφορία

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,8%, ενισχυμένα τόσο από την οργανική ανάπτυξη όσο και από τις θετικές συναλλαγματικές διαφορές.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 760,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 17% σε δημοσιευμένη βάση και 15,2% σε οργανική βάση.

Η εταιρεία σημειώνει ότι οι αυξημένες επενδύσεις σε δράσεις μάρκετινγκ και στην προώθηση νέων προϊόντων οδήγησαν σε υψηλότερα λειτουργικά έξοδα, ωστόσο η ισχυρή αύξηση των εσόδων υπερκάλυψε την επίδραση αυτή.

Προχωρά η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa

Η Coca-Cola HBC γνωστοποίησε ότι εξακολουθεί να κινείται εντός χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Μέχρι σήμερα έχουν εξασφαλιστεί τέσσερις από τις έξι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού, ενώ τον Ιούλιο η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής εισηγήθηκε την έγκριση της συναλλαγής υπό συγκεκριμένους όρους.

Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026

Με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, η διοίκηση της Coca-Cola HBC αναβάθμισε τις οικονομικές της προβλέψεις για το σύνολο του 2026.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Zoran Bogdanovic, ανέφερε ότι η αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 9,6% αντανακλά τη συνεπή εφαρμογή της στρατηγικής της εταιρείας, τις επενδύσεις στις εμπορικές της δυνατότητες και τη δυναμική του χαρτοφυλακίου προϊόντων της.

Όπως σημείωσε, σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη είχαν οι καινοτομίες στα ανθρακούχα αναψυκτικά, καθώς και στα εμπορικά σήματα Monster και Powerade, ενώ καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι προωθητικές ενέργειες που συνδέθηκαν με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παρά το απαιτητικό μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για τη συνέχεια της χρονιάς, εκτιμώντας ότι το ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, οι επενδύσεις και η παρουσία του ομίλου σε πολλές αγορές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.