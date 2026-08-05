To AI δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο – Επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που δημιουργείται αξία

Για τον Παύλο Γαζέτα, Digital Services & Transformation Vice President της TP Greece, το βλέμμα δεν στρέφεται στην αντικατάσταση του ανθρώπου, αλλά στη σωστή συνεργασία ανθρώπου και τεχνολογίας. «Η μεγαλύτερη παρανόηση είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει να καταλάβει και να αυτοματοποιήσει όλες τις διαδικασίες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει», σημειώνει ο Π. Γαζέτας, εξηγώντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει μεν εντυπωσιακές δυνατότητες, αλλά χαρακτηρίζεται και από μια σειρά περιορισμών.

Η πραγματική αξία της, όπως υποστηρίζει, δημιουργείται όταν υπάρχει ο σωστός συνδυασμός τεχνολογίας, δεδομένων και ανθρώπινης καθοδήγησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόκληση σήμερα δεν είναι μόνο η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και η προετοιμασία των επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να την αξιοποιήσουν ουσιαστικά. Πολλοί οργανισμοί διαθέτουν ήδη μεγάλους όγκους δεδομένων και ψηφιακές διαδικασίες, όμως αυτά συχνά δεν είναι οργανωμένα με τρόπο που να μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά από τα συστήματα AI.



Και αυτό είναι κάτι που η TP Greece γνωρίζει καλά, έχοντας εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν digital partner για high-value services, που αξιοποιεί τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία πιο έξυπνων και αποτελεσματικών λύσεων.

Όπως επισημαίνει ο κος Γαζέτας, δεν υπάρχουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που να ταιριάζουν σε όλες τις επιχειρήσεις. Κάθε οργανισμός χρειάζεται εφαρμογές προσαρμοσμένες στα δικά του δεδομένα, τις διαδικασίες και τις επιχειρησιακές του ανάγκες, ώστε η τεχνολογία να δημιουργεί πραγματική αξία. Γιατί ακόμη και τα πιο εξελιγμένα συστήματα AI χρειάζονται ανθρώπους που θα τα εκπαιδεύσουν, θα τα καθοδηγήσουν και θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματά τους. «Πάντα χρειάζεται και θα χρειάζεται ο άνθρωπος, ώστε να κατευθύνει την τεχνητή νοημοσύνη με τέτοιον τρόπο, ώστε να δίνει τα αποτελέσματα που χρειάζονται οι επιχειρήσεις». Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η AI μπορεί να αναλάβει σύνθετες και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, αφήνοντας στους ανθρώπους τον ρόλο που απαιτεί κρίση, εμπειρία και κατανόηση.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάπτυξη λύσεων που μπορούν να υποστηρίξουν έναν οδηγό σε περίπτωση προβλήματος με το αυτοκίνητό του. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίσει το ζήτημα, να ενημερώσει το κατάλληλο συνεργείο, να οργανώσει το ραντεβού και να συντονίσει συνολικά τη διαδικασία, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Αντίστοιχα, στον χώρο της υγείας, η AI μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση και ανάλυση αποτελεσμάτων εξετάσεων, με την υποστήριξη ειδικών που εκπαιδεύουν τα συστήματα ώστε να λειτουργούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία.

Το κοινό στοιχείο και στα δύο παραδείγματα είναι ένα: η τεχνολογία δεν λειτουργεί μόνη της. Χρειάζεται ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να τη χρησιμοποιήσουν σωστά και πώς να τη συνδυάσουν με την ανθρώπινη κρίση, ώστε να προσφέρουν ουσιαστική αξία και μια καλύτερη εμπειρία στον τελικό χρήστη.

Με αυτή τη φιλοσοφία λειτουργεί και το TP Innovation Lounge, ένας χώρος όπου οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν στην πράξη τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και να δουν πώς εφαρμόζεται σε πραγματικά επιχειρησιακά σενάρια. Εκεί, η TP Greece δεν παρουσιάζει απλώς τεχνολογίες, αλλά συνεργάζεται με τους οργανισμούς για να κατανοήσει τις πραγματικές τους ανάγκες και να σχεδιάσει λύσεις προσαρμοσμένες στα δικά τους δεδομένα και τις διαδικασίες τους.

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν σημαίνει απλώς ότι ορισμένες εργασίες θα αυτοματοποιηθούν. Σημαίνει επίσης ότι δημιουργούνται νέοι ρόλοι, που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την εποπτεία και τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων AI.

Η συζήτηση, λοιπόν, για το μέλλον της εργασίας δεν αφορά μόνο το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και το πώς οι άνθρωποι θα συνεργαστούν μαζί της.

Γιατί η επόμενη ημέρα της AI δεν θα είναι μια ημέρα χωρίς ανθρώπους.

Θα είναι μια ημέρα όπου άνθρωποι και τεχνολογία θα λειτουργούν μαζί, με στόχο καλύτερες εμπειρίες, αποτελεσματικότερες λύσεις και μεγαλύτερη αξία.