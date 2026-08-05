Η ΑΒΑΞ κατασκευάζει νέα μονάδα φυσικού αερίου 794 MW της Λάρισα Θερμοηλεκτρική

Η ΑΒΑΞ αναλαμβάνει την κατασκευή της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας, καθώς η Λάρισα Θερμοηλεκτρική προχώρησε στην ανάθεση του έργου για τη μονάδα συνδυασμένου κύκλου και τον υποσταθμό που θα υποστηρίζει τη λειτουργία της.

Η νέα μονάδα στη Λάρισα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 794 MW, που ανέλαβε η ΑΒΑΞ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα και περνά πλέον σε νέα φάση υλοποίησης, ενόψει της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (Final Investment Decision – FID) που αναμένεται πριν από το τέλος του 2026.

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Έργο 794 MW με τεχνολογία αιχμής

Η μονάδα θα αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία M701JAC της Mitsubishi Power και θα είναι η πρώτη στην Ευρώπη που θα χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Η επιλογή αυτή προσφέρει υψηλό βαθμό απόδοσης και αυξημένη λειτουργική ευελιξία, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη μελλοντική αξιοποίηση μειγμάτων φυσικού αερίου και υδρογόνου.

Με την ολοκλήρωσή της, η νέα εγκατάσταση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος.

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Ολοκλήρωση σε 38 μήνες από το FID

Η κατασκευή της μονάδας και του συνοδευτικού υποσταθμού προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 38 μήνες από τη λήψη της οριστικής επενδυτικής απόφασης.

Το έργο αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τη Θεσσαλία, δημιουργώντας νέες οικονομικές δραστηριότητες και θέσεις εργασίας τόσο κατά την περίοδο κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία της μονάδας.

Παράλληλα, η προσθήκη νέας παραγωγικής ισχύος θα συμβάλει στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του ενεργειακού συστήματος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η επένδυση της Λάρισα Θερμοηλεκτρική

Η επένδυση υλοποιείται από τη Λάρισα Θερμοηλεκτρική, στην οποία συμμετέχουν η Clavenia με ποσοστό 38,5%, η Sirec Energy με 16,5%, η Volton με 10% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 35%.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει κεντρικό ρόλο στη διοίκηση και την επιχειρησιακή λειτουργία του έργου, το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της ευελιξίας του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.

Οι δηλώσεις των διοικήσεων

Ο γενικός διευθυντής της Λάρισα Θερμοηλεκτρική, Δημήτριος Ταμβάκης, χαρακτήρισε την ανάθεση της κατασκευής σημαντικό ορόσημο για την πορεία της επένδυσης.

Όπως ανέφερε, η νέα μονάδα θα ενισχύσει τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και θα συμβάλει στην ασφαλή ενσωμάτωση μεγαλύτερης παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για την τοπική οικονομία.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΑΒΑΞ, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, σημείωσε ότι: «Η σύμβαση που υπογράφουμε σήμερα με τη Λάρισα Θερμοηλεκτρική αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας εμπειρίας του Ομίλου μας σε μεγάλα ενεργειακά έργα, αλλά και μία νέα πρόκληση για εμάς: να παραδώσουμε ένα ακόμα απαιτητικό έργο, έγκαιρα και ποιοτικά, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά του Ομίλου ΑΒΑΞ στις ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας.»