Η Amazon αυξάνει τις αμοιβές των εργαζομένων στα 20 δολάρια την ώρα – Μέση αμοιβή 32 δολάρια μαζί με παροχές

Η Amazon ανακοίνωσε ότι αυξάνει την ελάχιστη ωριαία αμοιβή για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης στις ΗΠΑ κατά 1 δολάριο, στα 20 δολάρια.

Οι ανακοινώσεις της Amazon, γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου και του cloud, συνδέθηκαν και με μια νέα παροχή για τους εργαζόμενους, το πρόγραμμα «Day 1 Financial».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μια δυνατότητα που προσφέρεται σε εξειδικευμένους υπαλλήλους και στις οικογένειές τους που θα έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες χαμηλού κόστους εφ’ όρου ζωής μέσω της First Tech Federal Credit Union.

Η Amazon προσφέρει ήδη οφέλη στους εργαζόμενους όπως κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης για μόλις 5 δολάρια την εβδομάδα, δωρεάν συνδρομή Prime και προπληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η μέση συνολική αμοιβή θα υπερβαίνει πλέον τα 32 δολάρια ανά ώρα, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του πακέτου παροχών, ανέφερε η εταιρεία.

Σημειώνεται ότι η ωριαία αμοιβή για την Walmart για τους εργαζόμενους στις ΗΠΑ ξεκινούν από 14 δολάρια, ενώ η Target προσφέρει ελάχιστο ωριαίο μισθό 15 δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία από τους ιστότοπούς τους. Επίσης, πέρυσι, η Costco αύξησε τον κατώτατο μισθό για τους εργαζόμενους εισαγωγικού επιπέδου στα 20 δολάρια την ώρα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της.