Dataphoria: Η εταιρεία που μετατρέπει τα δεδομένα σε «χρυσό»

Στις αρχές του 2000, οι ελληνικές επιχειρήσεις ανακάλυπταν την τεχνολογία ως μοχλό ανάπτυξης, υπεροχής έναντι του ανταγωνισμού και μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Σήμερα, η υιοθέτηση κριτηρίων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης, γνωστών ως ESG, τείνει να καθιερωθεί ως προϋπόθεση επιβίωσης και ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση. Τράπεζες και οίκοι αξιολόγησης λαμβάνουν πλέον υπόψη τη στρατηγική βιωσιμότητας στην παροχή χρηματοδότησης, το Χρηματιστήριο Αθηνών διαθέτει τον δικό του δείκτη ESG για τις εισηγμένες, ενώ η ευρωπαϊκή οδηγία CSRD έχει ήδη φέρει δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις αντιμέτωπες με την υποχρέωση δημοσίευσης στοιχείων για το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αποτύπωμα.

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Σε αυτό το περιβάλλον, η επεξεργασία και η μετάφραση δεδομένων βιωσιμότητας τείνει να μετατραπεί σε νέο «πετρέλαιο» για τις επιχειρήσεις. Το γνωρίζουν καλά ο Αναστάσης Σταμάτης και η Φένια Σούρλα, πολιτικοί μηχανικοί που πριν από πέντε χρόνια ίδρυσαν την Dataphoria, μια πλατφόρμα που μετατρέπει δεδομένα ESG σε εργαλεία λήψης αποφάσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η εταιρεία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την ολοκλήρωση δεύτερου γύρου χρηματοδότησης ύψους 335.000 ευρώ, με επικεφαλής και πάλι το Investing for Purpose και συμμετοχή ομάδας angel investors. Το συνολικό κεφάλαιο που έχει αντλήσει η εταιρεία από την ίδρυσή της ξεπερνά πλέον τα 600.000 ευρώ.

Η ιδέα

Η αφετηρία της Dataphoria εντοπίζεται σε μια συνεργασία που ξεκίνησε πολύ πριν από την ίδρυση της εταιρείας. Ο κ. Σταμάτης έχει αναφέρει πως από τα σχολικά τους χρόνια είχαν ιδρύσει με τη Φένια Σούρλα την περιβαλλοντική ομάδα «Ώρα για δράση», η οποία μετεξελίχθηκε στο «Let’s do it Greece» και μετατράπηκε στον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό σύλλογο της χώρας, έχοντας κινητοποιήσει σε σειρά δράσεων πάνω από 100.000 άτομα.

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Μετά τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στην Αγγλία, εκείνος στην ανάλυση δεδομένων και η κ. Σούρλα στις επιστήμες περιβάλλοντος, οι δύο τους αποφάσισαν να συνδυάσουν τις δύο ειδικότητες. Η κ. Σούρλα σημειώνει ότι πάντα επιδίωκε να εφαρμόσει στη δουλειά της τις γνώσεις που είχε αποκτήσει από τις σπουδές της, με φιλοδοξία να δημιουργήσει ένα εγχείρημα με θετική επίδραση στην κοινωνία.

Η ιδέα ωρίμασε λίγο πριν εκδηλωθεί η πανδημία. Μέσα στο 2020 οι δύο συνιδρυτές χρειάστηκαν περίπου έξι μήνες για να δημιουργήσουν την πλατφόρμα, και στις αρχές του 2021 ίδρυσαν επίσημα την εταιρεία, ξεκινώντας την εμπορική διάθεση του προϊόντος. Η πλατφόρμα στηρίζεται στην ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων που προέρχονται από την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως η κατανάλωση ενέργειας ή η ποσότητα καυσίμων, με στόχο τη δημιουργία δεικτών ESG χωρίς να απαιτείται πρόσθετη συλλογή στοιχείων από τον πελάτη.

Οι διακρίσεις

Η πρώτη μεγάλη επιβεβαίωση ήρθε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν η Dataphoria επικράτησε στον τελικό του Sustainability Hackathon, ενός μαραθωνίου καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με την υποστήριξη της Lidl Ελλάς και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης. Ανάμεσα σε πέντε εταιρείες που είχαν προκριθεί στον τελικό, η Dataphoria αναδείχθηκε νικήτρια και έλαβε χρηματικό έπαθλο 45.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 40.000 ευρώ αντιστοιχούσαν στην αξία επικοινωνιακού πλάνου και ενεργειών δημοσιότητας που ανέλαβε η Lidl Hellas.

Την περίοδο εκείνη η εταιρεία μετρούσε ήδη δύο χρόνια λειτουργίας, εξυπηρετούσε πέντε ελληνικές και μία βρετανική μικρομεσαία επιχείρηση και εμφάνιζε κέρδη, χωρίς να έχει ακόμη προχωρήσει σε εξωτερική χρηματοδότηση. Η ομάδα αριθμούσε τότε τον πρώτο πλήρους απασχόλησης συνεργάτη των δύο ιδρυτών, με σχέδια για άμεση πρόσληψη δύο ακόμη ατόμων.

Η είσοδος των επενδυτών

Ο πρώτος γύρος χρηματοδότησης ήρθε τον Νοέμβριο του 2023, όταν η Dataphoria άντλησε 225.000 ευρώ. Ως τότε η ομάδα -των επτά ατόμων στην Αθήνα- εξυπηρετούσε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και πολυεθνικές, ενώ είχαν ήδη διαμορφωθεί συνεργασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο.

Ο δεύτερος γύρος χρηματοδότησης, ύψους 335.000 ευρώ, έρχεται σχεδόν τρία χρόνια μετά τον πρώτο και συνοδεύεται από διεύρυνση της διοικητικής ομάδας. Στους δύο ιδρυτές, τον Αναστάση Σταμάτη ως διευθύνοντα σύμβουλο και τη Φένια Σούρλα επικεφαλής λειτουργιών και βιωσιμότητας, προστέθηκαν ως εταίροι ο Δημήτρης Στούμπος, με ρόλο οικονομικού διευθυντή και ανώτερου συμβούλου, και ο Πάνος Μπεχράκης, ως επικεφαλής ανάπτυξης. Τα νέα κεφάλαια κατευθύνονται σε τρεις άξονες: ενίσχυση της εμπορικής ομάδας, ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση της πλατφόρμας και διεθνή επέκταση μέσω συνεργασιών με επενδυτικά funds εκτός Ελλάδας.

Η πελατειακή βάση της εταιρείας έχει πλέον διευρυνθεί πέρα από τις μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τρία ελληνικά επενδυτικά funds, η Halcyon Equity Partners, η Uni.Fund και το ίδιο το Investing for Purpose, χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για την παρακολούθηση της επίδοσης βιωσιμότητας πάνω από 60 εταιρειών του χαρτοφυλακίου τους, ενώ δεκάδες ανεξάρτητες ελληνικές ΜΜΕ συνεχίζουν να συνεργάζονται απευθείας με τη Dataphoria. Στη λίστα πελατών της εταιρείας έχουν προστεθεί, σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας, και θυγατρικές πολυεθνικών όπως η Nestlé Ελλάς και η Bayer.