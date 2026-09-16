Lamda Development: Αξία χαρτοφυλακίου 3,9 δισ. ευρώ, πάνω από 1,8 δισ. οι εισπράξεις από πωλήσεις στο Ελληνικό

Iσχυρά μεγέθη ανακοίνωσε η Lamda Development για το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον όμιλο να διατηρεί υψηλό επενδυτικό αποτύπωμα και να επιταχύνει την υλοποίηση των έργων της στο Ελληνικό, την ώρα που η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της ξεπέρασε τα 3,9 δισ. ευρώ, ενώη καθαρή αξία ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 3,918 δισ. ευρώ.
Η Lamda Development κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο έσοδα 265,4 εκατ. ευρώ, έναντι 310,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) να διαμορφώνονται σε 22,4 εκατ. ευρώ, έναντι 236,6 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων εμφάνισε ζημιές 41 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 127,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.
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Η μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα κέρδη από τις αποτιμήσεις, τα οποία ανήλθαν σε 23,2 εκατ. ευρώ, έναντι 151,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.
Σημαντική ήταν η συμβολή του Ελληνικού, με τα έσοδα από πωλήσεις κατοικιών να ανέρχονται σε 164 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 30% σε ετήσια βάση. Από την έναρξη του έργου έως τις 31 Αυγούστου 2026, οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο The Ellinikon έχουν ξεπεράσει τα 1,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε η πώληση δύο οικοπέδων έναντι 41,5 εκατ. ευρώ, συναλλαγή που αναμένεται να αποφέρει λογιστικό κέρδος προ φόρων περίπου 31 εκατ. ευρώ.
Ρεκόρ για τα εμπορικά κέντρα και τη Μαρίνα Φλοίσβου
Τα εμπορικά κέντρα αποτέλεσαν ένα από τα ισχυρά σημεία των αποτελεσμάτων, καθώς τα τέσσερα κέντρα σε λειτουργία κατέγραψαν Operating EBITDA 46,6 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο Operating Malls EBITDA έφτασε σε νέο ρεκόρ, στα 50 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.
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Η άνοδος στηρίχθηκε στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 6%, των εσόδων από στάθμευση κατά 9% και της επισκεψιμότητας κατά 5%. Σε νέο ιστορικό υψηλό διαμορφώθηκε και ο συνολικός τζίρος των καταστημάτων, στα 409 εκατ. ευρώ
Στις μαρίνες, η Μαρίνα Φλοίσβου κατέγραψε νέο ρεκόρ EBITDA στα 9,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10% σε ετήσια βάση, ενώ το συνολικό EBITDA των μαρινών διαμορφώθηκε σε 8,7 εκατ. ευρώ.
Στο Ελληνικό, η κατασκευαστική δραστηριότητα επιταχύνεται τόσο στα οικιστικά έργα όσο και στα έργα υποδομής, καθώς το The Ellinikon εισέρχεται σταδιακά στη φάση ολοκλήρωσης και παράδοσης.
Παράλληλα, έχουν ήδη συμφωνηθεί οι βασικοί όροιγια την αξιοποίηση του 73% των χώρων του The Ellinikon Mall και του 76% της Riviera Galleria.
Ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου στάθηκε στην πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών και στην επίτευξη σημαντικών ορόσημων
«Οι Εμπορικοί μας προορισμοί συνέχισαν την ισχυρή τους επίδοση, καταγράφοντας νέα ρεκόρ. Συγχρόνως, στο Ελληνικό συνεχίζεται η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών σε όλα τα μέτωπα και η επίτευξη σημαντικών ορόσημων με το πιο πρόσφατο, τα επίσημα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park, που παραδόθηκε αυτόν το μήνα στην κοινωνία.
Οι ισχυρές ταμειακές εισροές από πωλήσεις ακινήτων συνεχίζουν να στηρίζουν την επιτάχυνση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η επιτυχής έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 350 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο,ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας θέση και επιβεβαίωσε την «ψήφο εμπιστοσύνης» της αγοράς. Με ισχυρή ρευστότητα και χαμηλή μόχλευση, προτεραιότητά μας αποτελεί η συνεπής εκτέλεση, η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση του κόστους και η παράδοση έργων με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας», δήλωσε ο Οδυσσέας Αθανασίου.