Lamda Development: Αξία χαρτοφυλακίου 3,9 δισ. ευρώ, πάνω από 1,8 δισ. οι εισπράξεις από πωλήσεις στο Ελληνικό

Iσχυρά μεγέθη ανακοίνωσε η Lamda Development για το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον όμιλο να διατηρεί υψηλό επενδυτικό αποτύπωμα και να επιταχύνει την υλοποίηση των έργων της στο Ελληνικό, την ώρα που η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της ξεπέρασε τα 3,9 δισ. ευρώ, ενώη καθαρή αξία ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 3,918 δισ. ευρώ.

Η Lamda Development κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο έσοδα 265,4 εκατ. ευρώ, έναντι 310,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) να διαμορφώνονται σε 22,4 εκατ. ευρώ, έναντι 236,6 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων εμφάνισε ζημιές 41 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 127,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

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Η μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα κέρδη από τις αποτιμήσεις, τα οποία ανήλθαν σε 23,2 εκατ. ευρώ, έναντι 151,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Σημαντική ήταν η συμβολή του Ελληνικού, με τα έσοδα από πωλήσεις κατοικιών να ανέρχονται σε 164 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 30% σε ετήσια βάση. Από την έναρξη του έργου έως τις 31 Αυγούστου 2026, οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο The Ellinikon έχουν ξεπεράσει τα 1,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε η πώληση δύο οικοπέδων έναντι 41,5 εκατ. ευρώ, συναλλαγή που αναμένεται να αποφέρει λογιστικό κέρδος προ φόρων περίπου 31 εκατ. ευρώ.