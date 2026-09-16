Prodea: Δημιουργεί με Invel και LGT Capital πλατφόρμα logistics άνω των 500 εκατ. ευρώ

Νέα θεσμική επενδυτική πλατφόρμα στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα δημιουργούν η Prodea Investments, η Invel Real Estate και η LGT Capital Partners, συνδυάζοντας ακίνητα που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία με έργα υπό ανάπτυξη σε στρατηγικά σημεία των βασικών κόμβων logistics της Αττικής και της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.

Με τον σχεδιασμό να προβλέπει και νέες επενδύσεις, στόχος των Prodea Investments, Invel Real Estate, LGT Capital Partners είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με συνολική αξία ανάπτυξης που θα υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ.

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Η Prodea Investments προχωρά στη συνεργασία με την Invel Real Estate, μέσω του fund της, Invel Eudora Fund 2, και την LGT Capital Partners, διεθνή διαχειριστή εναλλακτικών επενδύσεων, με στόχο τη δημιουργία μίας από τις κορυφαίες θεσμικές επενδυτικές πλατφόρμες στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση της απαιτούμενης κανονιστικής διαδικασίας, το Fund και η LGT Capital Partners θα αποκτήσουν ποσοστό 49% στην πλατφόρμα logistics της PRODEA, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 31 εκατ. ευρώ

Η πλατφόρμα διαθέτει χαρτοφυλάκιο υφιστάμενων ακινήτων και έργων υπό ανάπτυξη, σε στρατηγικές τοποθεσίες στους βασικούς κόμβους logistics της Αττικής.

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Το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της Prodea περιλαμβάνει περίπου 130.000 τ.μ. πλήρως μισθωμένων χώρων logistics υψηλών προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας σημαντική παρουσία στην αγορά και σταθερές ταμειακές ροές, μέσα από μια διαφοροποιημένη βάση αξιόπιστων μισθωτών.

Παράλληλα, το αναπτυξιακό πλάνο της πλατφόρμας περιλαμβάνει έργα συνολικής επιφάνειας άνω των 140.000 τ.μ., τα οποία αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά έως το τέλος του 2027.

Η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής, με περισσότερο από το 70% των υπό ανάπτυξη χώρων να σχεδιάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές πιστοποίησης LEED Gold, ενώ όλα τα ακίνητα θα ενσωματώνουν υψηλές προδιαγραφές βιωσιμότητας.