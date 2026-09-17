Εξαγορά της Vernicos Yachts από τη Nomad της οικογένειας Βασιλοπούλου

Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι εταιρείες Nomad Yachting και Vernicos Yachts με στόχο την εξαγορά του 100% της δεύτερης από την πρώτη.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν αρχική συμφωνία εξαγοράς με σκοπό την ενίσχυση της Nomad Yachting στην αγορά των γιοτ που γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, η συμφωνία σηματοδοτεί την είσοδο της Vernicos Yachts σε μια νέα εποχή με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, διασφαλίζοντας την σπουδαία παρακαταθήκη και κληρονομιά που φέρει η εταιρεία για πάνω από 50 χρόνια παρουσίας στην αγορά.

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Η Nomad Yachting είναι μια σύγχρονη και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού και του yachting από το 2017, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά και να εδραιώνει τη θέση της στο ελληνικό και διεθνές yachting.

Οι βασικοί μέτοχοι

Βασικοί μέτοχοι της εταιρείας είναι η Ειρήνη, ο Πέτρος και η Ευγενία Βασιλοπούλου της Vamare Investments Group, η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, και στον τομέα της ναυτιλίας τα τελευταία 13 χρόνια.

Με μισό αιώνα επιτυχημένης παρουσίας, η Vernicos Yachts συνιστά ένα από τα πλέον ιστορικά και αναγνωρίσιμα brands στο χώρο του ελληνικού και διεθνούς yachting, προσφέροντας στους πελάτες της μια απόλυτα ασφαλή και προσωποποιημένη ταξιδιωτική εμπειρία. Έχοντας διακριθεί ως η πρώτη εταιρεία yachting παγκοσμίως που έλαβε πιστοποίηση ISO 9001 το 1997 για πωλήσεις και ναυλώσεις σκαφών, συνδυάζει υψηλή τεχνογνωσία και αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Σήμερα, η εταιρεία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, εστιάζοντας στις κορυφαίες υπηρεσίες ναύλωσης catamaran και ιστιοπλοϊκών, καθώς και στις πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων σκαφών.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Nomad Yachting αποσκοπεί στην ενίσχυση των ναυλώσεων, στην προσέλκυση νέων πελατών και στην περαιτέρω ανάπτυξη του portfolio των αποκλειστικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα. Επιπλέον, το στρατηγικό πλάνο περιλαμβάνει την παροχή νέων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που απαντούν στις σύγχρονες τάσεις του premium yachting. Επικεφαλής του νέου σχήματος αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, μέτοχος της Nomad Yachting, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και σημαντική τεχνογνωσία στον θαλάσσιο τουριστικό κλάδο, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.