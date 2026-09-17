Επιχειρήσεις

Η επένδυση της ΔΕΗ στην Κοζάνη αλλάζει τα δεδομένα για την τοπική οικονομία – Αφιέρωμα του Bloomberg

Το κέντρο δεδομένων αναμένεται να καταναλώνει περίπου 0,6% του νερού που απαιτείται για τις λιγνιτικές λειτουργίες
Shot of Data Center With Multiple Rows of Fully Operational Server Racks
Φωτογραφία iStock
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Τις προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας της Κοζάνης αναδεικνύει το Bloomberg ενόψει της επένδυσης 5,87 εκατ. ευρώ της ΔΕΗ για την ανάπτυξη data center, ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων της Ευρώπης.

Στο μεταίχμιο της ενεργειακής μετάβασης, με την επαρχιακή πόλη της Κοζάνης που μέχρι πριν μερικά χρόνια τροφοδοτούσε την οικονομία της από την επεξεργασία λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έρχεται η μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ να μετατρέψει την περιοχή σε κόμβο τεχνολογίας και καθαρής ενέργειας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για το κλείσιμο των λιγνιτoρυχείων το 2019, πολλές είναι οι θέσεις εργασίας που έχουν μείνει κενές με τον πρωθυπουργό της χώρας σε επίσκεψή του στην περιοχή να δηλώνει ότι θα έρθουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.

Το όραμα της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ σχεδιάζει να αναπτύξει ένα κέντρο δεδομένων 300 μεγαβάτ στην περιοχή μέχρι το τέλος του 2028, ταυτόχρονα με έργα πράσινης ενέργειας. Το κέντρο θα έχει προδιαγραφές επέκτασης σε ένα γιγαβάτ έως το 2031.

Η ΔΕΗ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με υπερ-επενδυτές για να βρει μια εταιρεία που θα μισθώσει το κέντρο δεδομένων, αναφέρει το Bloomberg. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι η παροχή ρεύματος θα παρέχεται μέσω του ήδη υπάρχοντος περιφερειακού ενεργειακού δικτύου της ΔΕΗ χωρίς να ασκείται πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ελλάδας. Το κέντρο δεδομένων αναμένεται να καταναλώνει περίπου 0,6% του νερού που απαιτείται για τις λιγνιτικές λειτουργίες, ποσοστό που καθησυχάζει τους πολίτες για την υπερκατανάλωση νερού.

Αυτή τη στιγμή, η ΔΕΗ απασχολεί περίπου 1.250 εργαζόμενους στην περιοχή. Κατά την κορύφωση των κατασκευαστικών εργασιών, θα χρειαστούν περίπου 7.500 εργαζόμενοι, ενώ τα έργα θα δημιουργήσουν τουλάχιστον 2.200 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη για τη εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα βοηθήσουν τους φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας και της ενέργειας, δημιουργώντας έτσι μια περιφερειακή οικονομία γύρω από το νέο κέντρο δεδομένων.

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