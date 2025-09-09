Επιχειρήσεις

ΔΕΔΔΗΕ: Εγκαταστάθηκαν ήδη 1,3 εκατομμύρια έξυπνων μετρητών – Το ένα τρίτο των καταναλωτών θα καλυφθεί ως τα τέλη του 2026

Λεπτομερή στοιχεία για την πρόοδο που συντελείται έδωσε ο διαχειριστής
Μετρητής ΔΕΔΔΗΕ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI
Χάρης Αποσπόρης

Ο ΔΕΔΔΗΕ πατάει «γκάζι» στις εγκαταστάσεις των έξυπνων μετρητών, που έχουν στόχο να επιτρέψουν την εύκολη τηλεμέτρηση, να δώσουν τέλος στις ρευματοκλοπές και να επιτρέψουν τα δυναμικά τιμολόγια.

Σύμφωνα με σχετική παρουσίαση του ΔΕΔΔΗΕ χθες (8.9.2025) σε εκδήλωση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) στη ΔΕΘ, μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί 1,3 εκατ. έξυπνοι μετρητές. Ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται είναι 50.000 κάθε μήνα, ενώ το 2026 πρόκειται να διπλασιαστεί στους 100.000.

Έτσι, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορέσει εντός του 2026 να εγκαταστήσει 1.120.000 τέτοια συστήματα, από 530.000 το φετινό έτος. Το σύνολο για τα έτη 2024 – 2026 θα φτάσει τους 1.870.000, καλύπτοντας το ένα τρίτο όλων των καταναλωτών της χώρας.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι απώτερος στόχος είναι οι 7.638.000 έξυπνοι μετρητές ως το τέλος της δεκαετίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
ΤΕΧΑΝ: Επίσημη παρουσίαση του νέου φωτοβολταϊκού κινητού πολυκέντρου ανακύκλωσης στην 89η ΔΕΘ
Η ΤΕΧΑΝ συμμετέχει στην 89η ΔΕΘ από τις 6 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, με το Νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης – το 1ο Παγκοσμίως Ενεργειακά Αυτόνομο Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης
Νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ
Newsit logo
Newsit logo