ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029

Η ΔΕΗ και η Cycling Greece (Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Ποδηλασίας του Υπουργείου Αθλητισμού) συνεχίζουν μαζί την πορεία του ΔΕΗ Tour of Hellas, της διοργάνωσης που αυξάνει τη δυναμική του και αποκτά σταθερά μεγαλύτερο αποτύπωμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη περσινή σεζόν, ο κορυφαίος διεθνής ποδηλατικός αγώνας της χώρας ανεβάζει ταχύτητα για τα επόμενα χρόνια, με παράταση της συνεργασίας με τη ΔΕΗ ως μεγάλουχορηγού και ονοματοδότη έως το 2029, ενισχύοντας τη σταθερότητα, τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε: «Ο ΔΕΗ Tour of Hellas είναι μια διοργάνωση που εξελίσσεται διαρκώς και ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα του ελληνικού αθλητισμού. Με τη Cycling Greece, ως Οργανωτική Επιτροπή του Υπουργείου Αθλητισμού, δουλεύουμε συστηματικά ώστε ο Γύρος να μεγαλώνει κάθε χρόνο: να γίνεται πιο εξωστρεφής, πιο δυνατός, πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες. Η παράταση της συνεργασίας με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα, τη ΔΕΗ, έως το 2029 δημιουργεί σταθερότητα και προοπτική.

Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη, προβάλλοντας την Ελλάδα μέσα από έναν σύγχρονο θεσμό που προωθεί την άθληση, την ασφάλεια και το ποδήλατο ως βιώσιμη μετακίνηση. Ευχαριστούμε τη ΔΕΗ για τη σταθερή της συμβολή σε αυτή την κοινή προσπάθεια».

Η Cycling Greece, ως Οργανωτική Επιτροπή του Υπουργείου Αθλητισμού, υλοποιεί έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που εστιάζει στη διεθνή αξιοπιστία, την ασφάλεια, την εμπειρία για αθλητές και θεατές, καθώς και στη σύνδεση του ΔΕΗ Tour of Hellas με την κοινωνική συμμετοχή και τις σύγχρονες πολιτικές βιωσιμότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναγνωρίζοντας την αξία του ποδηλάτου ως μέσου αθλητισμού και βιώσιμης μετακίνησης, η ΔΕΗ, για 5η συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνει τη στήριξή της στον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029, διατηρώντας τον ρόλο του ονομαστικού και μεγάλου χορηγού του κορυφαίου διεθνούς ποδηλατικού αγώνα της χώρας.

Μέσα από τα ΔΕΗ fan zones και με κεντρικό μήνυμα « ΔΕΗ Power Up The Race», η ΔΕΗ δίνει και φέτος δυναμικό «παρών» με δράσεις ενημέρωσης και διαδραστικές εμπειρίες για το κοινό, αναδεικνύοντας τη σημασία του ποδηλάτου ως μέσου άθλησης, ψυχαγωγίας και βιώσιμης αστικής μετακίνησης, στο πλαίσιο της διαχρονικής της στήριξης στον ΔΕΗ Tour of Hellas και με όραμα για ένα καλύτερο και πιο πράσινο μέλλον για όλους.

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Δηλώνουμε υπερήφανοι που, ως ΔΕΗ στηρίζουμε έως το 2029 τον ΔΕΗ Tour of Hellas, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή μας δέσμευση στη στήριξη αθλητικών θεσμών με μακροπρόθεσμο όραμα και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Για εμάς στη ΔΕΗ, η υποστήριξη μιας διοργάνωσης που προάγει τον αθλητισμό και τη βιώσιμη κινητικότητα, ενώ παράλληλα ενώνει πόλεις, περιφέρειες και ανθρώπους αναδεικνύοντας τις φυσικές ομορφιές της χώρας μας, αποτελεί στρατηγική επιλογή που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το όραμά μας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Ο Όμιλος ΔΕΗ στηρίζει ενεργά τον ΔΕΗ Tour of Hellas, ενισχύοντας τη δυναμική του ως ενός σταθερού, αξιόπιστου και διαρκώς εξελισσόμενου διεθνούς αθλητικού θεσμού. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες και να απολαύσουν στο μέγιστο τη μοναδική αυτή αθλητική εμπειρία».

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα και κοινωνική διάσταση, προωθώντας την κουλτούρα του ποδηλάτου και τη βιώσιμη κινητικότητα σε όλη τη χώρα, ενώ ενεργοποιεί τις τοπικές κοινωνίες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε ένα διεθνές αθλητικό κοινό.