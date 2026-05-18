ΔΕΗ: Πάνω από 12 δισ. ευρώ προσφορές στο IPO λίγες ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου – Το δέλεαρ για τους θεσμικoύς

Πάνω από 3 φορές υπερκάλυψη καταγράφει η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΔΕΗ, που φέρεται να συγκέντρωσε σε λίγες ώρες προσφορές που ξεπερνούν τα 12 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωϊ για την ΑΜΚ της ΔΕΗ, που έχει χαρακτηριστεί IPO από παράγοντες της αγοράς, δεδομένου του ύψους των κεφαλαίων που θέλει να προσελκύσει για να χρηματοδοτήσει το φιλόδοξο επενδυτικό της σχέδιο ύψους περίπου 24 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το επενδυτικό ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από το εξωτερικό, όπου το βιβλίο προσφορών άνοιξε με στόχο τα 3,7 δισ. ευρώ, όσο και το εσωτερικό, με στόχο μέχρι 300 εκατ. ευρώ.

Το Δημόσιο, όπως έχει ανακοινώσει, θα καλύψει το ποσοστό της καταστατικής μειοψηφίας, 33,4%, ενώ το CVC έχει ανακοινώσει ότι θα συμμετέχει με 1,2 δισ. ευρώ.

Ενδιαφέρον φέρονται να έχουν εκδηλώσει ισχυροί διεθνείς παίκτες ενώ από το εσωτερικό φέρεται να έχει δηλώσει παρόν ο όμιλος Κοπελούζου.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον δικαιολογούν οι υψηλοί στόχοι της ΔΕΗ που στοχεύει σε σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος της σε 24,3 GW το 2030, με καθαρές ετήσιες προσθήκες ισχύος 2,4 GW κυρίως μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Στοχεύει επίσης σε διεθνή επέκταση που μεταμορφώνει τον ‘Όμιλο ΔΕΗ με σημαντικές επενδύσεις σε νέες αγορές υψηλής ανάπτυξης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στόχος είναι επίσης η έναρξη υλοποίησης του Data Center Κοζάνης – Φάση Ι με στόχο 300 MW σε λειτουργία έως τα τέλη του 2028.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η ΔΕΗ έχει θέσει στόχο EBITDA περίπου 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, διπλασιασμό καθαρών κερδών έως το 2028 και τριπλασιασμό τους έως το 2030.

Ο όμιλος επιβεβαιώνει μεταξύ άλλων τη δέσμευση για μέρισμα 1,20 ευρώ ανά μετοχή το 2028, με νέα δέσμευση αύξησης σε 1,40 ευρώ ανά μετοχή έως το 2030.