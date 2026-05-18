Αποζημιώσεις 20,1 εκατ. πλήρωσαν οι ασφαλιστικές λόγω κακοκαιρίας τον Ιανουάριο

Περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ κλήθηκαν να δώσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα για βλάβες που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία τον περασμένο Ιανουάριο.

Συγκεκριμένα, η ζημιά για τις ασφαλιστικές εταιρείες εκτιμάται στα 20,1 εκατ. ευρώ και προκλήθηκε από την κακοκαιρία (πλημμύρες – έντονες βροχοπτώσεις) που έπληξε κατοικίες και αυτοκίνητα κατά το διάστημα 21 – 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Για την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα καταγράφηκαν συνολικά 2.212 ζημιές.

Από αυτές, 1.284 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων 17,3 εκατ. ευρώ) 924 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση 2,6 εκατ. ευρώ) και 4 ζημιές τις ασφαλίσεις σκαφών (εκτίμηση 267 χιλ. ευρώ). Στην έρευνα συμμετείχαν 24 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 98,4% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας.

Στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ, είναι διαθέσιμες πληροφορίες τόσο για το συγκεκριμένο συμβάν, όσο και για τις ασφαλισμένες ζημιές από καταστροφικά γεγονότα από το 2015 έως τον Ιανουάριο του 2026.