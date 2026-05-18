Επιχειρήσεις

Αποζημιώσεις 20,1 εκατ. πλήρωσαν οι ασφαλιστικές λόγω κακοκαιρίας τον Ιανουάριο

Καταγράφηκαν συνολικά 2.212 ζημιές από την κακοκαιρία
Warsaw, Poland - October 12th, 2016: Renault Megane GrandCoupe compact cars stopped on the parking. The fourth generation of Megane was debut in 2015 on the market. This model is one of the most popular Renault cars in Europe.
Φωτογραφία iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ κλήθηκαν να δώσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα για βλάβες που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία τον περασμένο Ιανουάριο.

Συγκεκριμένα, η ζημιά για τις ασφαλιστικές εταιρείες εκτιμάται στα 20,1 εκατ. ευρώ και προκλήθηκε από την κακοκαιρία (πλημμύρες – έντονες βροχοπτώσεις) που έπληξε κατοικίες και αυτοκίνητα κατά το διάστημα 21 – 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Για την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα καταγράφηκαν συνολικά 2.212 ζημιές.

Από αυτές, 1.284 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων 17,3 εκατ. ευρώ) 924 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση 2,6 εκατ. ευρώ) και 4 ζημιές τις ασφαλίσεις σκαφών (εκτίμηση 267 χιλ. ευρώ). Στην έρευνα συμμετείχαν 24 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 98,4% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας.

Στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ, είναι διαθέσιμες πληροφορίες τόσο για το συγκεκριμένο συμβάν, όσο και για τις ασφαλισμένες ζημιές από καταστροφικά γεγονότα από το 2015 έως τον Ιανουάριο του 2026.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
139
136
121
118
109
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo