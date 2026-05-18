Μασούτης: Θα κλείσει 47+5 καταστήματα μετά την εξαγορά της Κρητικός καθ’ υπόδειξη της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε στη δημοσιότητα το σκεπτικό της, προκειμένου να προχωρήσει η εταιρεία Μασούτης τη μεγάλη συμφωνία εξαγοράς των καταστημάτων Κρητικός.

Η Μασούτης συμφώνησε με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την πώληση πέντε ιδιόκτητων καταστημάτων αλλά και τη διακοπή χρήσης σημάτων σε ακόμη 47 συνεργαζόμενα σημεία λιανικής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως η υπερβολική συγκέντρωση καταστημάτων σε επιμέρους τοπικές αγορές.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία ενέκρινε την Παρασκευή την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Κρητικός από τη Μασούτης, τα μέτρα κρίθηκαν αναγκαία για την αντιμετώπιση ζητημάτων υπερβολικής συγκέντρωσης σε επιμέρους τοπικές αγορές. 

Η εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να προχωρήσει στην εκποίηση (πώληση/μεταβίβαση επιχειρηματικής δραστηριότητας) πέντε καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ της Κρητικός και ένα κατάστημα της Μασούτης. Τα καταστήματα βρίσκονται στο Ρέθυμνο και στη Χαλκιδική.

Παράλληλα, ανέλαβε τη διακοπή χρήσης σημάτων από συνεργαζόμενα καταστήματα είτε με την Μασούτης (Express Market) είτε με την Κρητικός («Πρόοδος Μάρκετ», «CRM-ΑΡΙΑΔΝΗ», «Ελληνικά Μάρκετ», «ΗΛΙΟΣ» ή «ΚΡΗΤΙΚΟΣ»).

Τα καταστήματα, με τα οποία θα υπάρχει διακοπή χρήσης σημάτων, ανέρχονται σε 47 και αφορούν διάφορες περιοχές, όπως η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το Ρέθυμνο, η Χαλκιδική, η Θάσος, τα Χανιά, η Λέρος, η Καβάλα, η Κέρκυρα, η Κάλυμνος κ.α.

Μετά την υλοποίηση των προτεινόμενων δεσμεύσεων για εκποίηση  καταστημάτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και τη διακοπή της συνεργασίας υπό τις προαναφερόμενες μορφές σε επίπεδο λιανικής με τα  υπόλοιπα 47 καταστήματα, εξαλείφονται οι σχετικοί προβληματισμοί, καθόσον το συνολικό μερίδιο της νέας οντότητας θα ανέρχεται πλέον σε ποσοστό μικρότερο του 50% στις σχετικές τοπικές αγορές.

Την ίδια στιγμή, θα αυξηθούν οι ανταγωνιστικές πιέσεις με την είσοδο ενός νέου ανταγωνιστικού καταστήματος, που θα προκύψει από την εκποίηση καθενός από τα εκποιούμενα καταστήματα σε ανταγωνιστή και από την ένταξη των συνεργαζόμενων καταστημάτων σε δίκτυα λιανικής ανταγωνιστικών αλυσίδων ή από την ανεξάρτητη λειτουργία τους στην αγορά,, στην κάθε τοπική αγορά.

