ΔΕΗ: Προς ρεκόρ όλων των εποχών η ΑΜΚ, με προσφορές πάνω από 14 δισ. ευρώ

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΔΕΗ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η ζήτηση ξεπέρασε τα 14 δισ. ευρώ πριν λίγη ώρα.

Πρόκειται για τη δεύτερη ημέρα της διαδικασίας και η ζήτηση τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους επενδυτές έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο καταδεικνύοντας ότι η ΑΜΚ της ΔΕΗ έχει τις προδιαγραφές IPO φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ, όχι μόνο ως προς το ζητούμενο ποσό αλλά και ως προς τη συγκέντρωση κεφαλαίων.

Εν όψει του κλεισίματος του βιβλίου αύριο το μεσημέρι, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην τιμή διάθεσης. Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή όταν ανακοινώθηκε η ΑΜΚ ήταν στα 18,65 ευρώ στο χρηματιστηριακό ταμπλό ενώ πριν ξεκινήσει το book building ήταν στα 19,75 ευρώ, το ανώτατο όριο που τέθηκε από τη ΔΕΗ. Στο χρηματιστήριο η τιμή της μετοχής ξεπέρασε και τα 20 ευρώ.

Στην ΑΜΚ θα συμμετάσχει το Δημόσιο, όπως έχει ανακοινώσει, καλύπτοντας το ποσοστό της καταστατικής μειοψηφίας, 33,4%, ενώ το CVC έχει ανακοινώσει ότι θα συμμετέχει με 1,2 δισ. ευρώ. Ενδιαφέρον φέρονται να έχουν εκδηλώσει ισχυροί παίκτες ενώ από το εσωτερικό φέρεται να έχει δηλώσει παρόν ο όμιλος Κοπελούζου.

Δέλεαρ το επενδυτικό πλάνο

Το επενδυτικό ενδιαφέρον δικαιολογούν οι υψηλοί στόχοι της ΔΕΗ που στοχεύει σε σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος της σε 24,3 GW το 2030, με καθαρές ετήσιες προσθήκες ισχύος 2,4 GW κυρίως μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Στοχεύει επίσης σε διεθνή επέκταση που μεταμορφώνει τον ‘Όμιλο ΔΕΗ με σημαντικές επενδύσεις σε νέες αγορές υψηλής ανάπτυξης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στόχος είναι επίσης η έναρξη υλοποίησης του Data Center Κοζάνης – Φάση Ι με στόχο 300 MW σε λειτουργία έως τα τέλη του 2028.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η ΔΕΗ έχει θέσει στόχο EBITDA περίπου 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, διπλασιασμό καθαρών κερδών έως το 2028 και τριπλασιασμό τους έως το 2030.

Ο όμιλος επιβεβαιώνει μεταξύ άλλων τη δέσμευση για μέρισμα 1,20 ευρώ ανά μετοχή το 2028, με νέα δέσμευση αύξησης σε 1,40 ευρώ ανά μετοχή έως το 2030.

Τα επόμενα βήματα στη διαδικασία της ΑΜΚ