Διπλή παγκόσμια αναγνώριση για την TP Greece από τη Singapore Airlines και το Contact Center World

Δύο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις για το 2025 κατέκτησε η TP Greece, μέλος του Ομίλου TP και παγκόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές επιχειρησιακές λύσεις, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της προσέγγιση στη μεταμόρφωση της εξυπηρέτησης πελατών μέσω της τεχνολογίας και της ανθρώπινης ενσυναίσθησης.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έλαβε σημαντική διεθνή διάκριση στα φετινά CEO Excellence Awards 2025, κατακτώντας το Service Transformation Award από τη Singapore Airlines.

Η αναγνώριση αυτή αφορά συνεργάτες που διακρίνονται για την επιχειρησιακή αριστεία, την καινοτομία και τη διαρκή βελτίωση της εμπειρίας πελάτη. Πρόκειται για τη δεύτερη αναγνώριση της TP Greece από τη Singapore Airlines, μετά το βραβείο «Outstanding Partner Award» που είχε λάβει το 2023.

Το βραβείο Service Transformation αναδεικνύει τη μετάβαση της TP Greece από πάροχο υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε Digital Partner για υπηρεσίες υψηλής αξίας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν την αιχμή της καινοτομίας με την ανθρώπινη εμπειρία.

Παράλληλα, η TP Greece απέσπασε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Best Remote Agent Program in the World 2025» στο πλαίσιο των φετινών Global Top Ranking Performers Awards του οργανισμού Contact Center World (CCW). Η βράβευση αυτή αποτελεί συνέχεια της νίκης της TP Greece στα EMEA Regional Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά, και επιβεβαιώνει όχι μόνο τη σταθερή υπεροχή της στον τομέα της απομακρυσμένης εργασίας, αλλά και το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να εξελιχθεί σε στρατηγικό πλεονέκτημα και παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Η TP Greece εκπροσωπήθηκε από την Ελένη Ράπτη, Vice President of Business Development, η οποία στην παρουσίασή της με θέμα «Best Practices Leading the Work – From – Anywhere Revolution» ανέδειξε πώς η συνδυαστική αξιοποίηση της τεχνητής και συναισθηματικής νοημοσύνης – AI & EI – ενισχύει την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την ανθρώπινη διάσταση στην εξυπηρέτηση πελατών.

Η TP Greece είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που έχει διακριθεί σε παγκόσμιο επίπεδο δύο συνεχόμενες χρονιές στα CCW Awards – τον μεγαλύτερο διεθνή θεσμό βράβευσης για Contact Center και Customer Experience οργανισμούς, με συμμετοχές από περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως.

Η CEO της TP Greece Charlotte Foucteau δήλωσε σχετικά με τις δύο διακρίσεις: «Η καινοτομία έχει αξία μόνο όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, και αυτές οι βραβεύσεις αναγνωρίζουν ακριβώς αυτό: μια συλλογική προσπάθεια που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε και εξελισσόμαστε. Η επιτυχία μας δεν αποτυπώνεται μόνο στις διακρίσεις, αλλά κυρίως στο θετικό αποτύπωμα που αφήνουμε στους ανθρώπους μας και στους πελάτες μας. Σήμερα, η TP Greece είναι ένα δυναμικό οικοσύστημα ψηφιακών λύσεων, που συνεχίζει να ηγείται στον κλάδο και να επιβραβεύεται για τη στρατηγική και το όραμά του».

