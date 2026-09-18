Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε το deal με την ABO Energy στην Πολωνία και αποκτά έργα ΑΠΕ έως 1,2 GW

Στην ολοκλήρωση της εξαγοράς των πολωνικών θυγατρικών της γερμανικής ABO Energy προχώρησε ο Όμιλος ΔΕΗ, αποκτώντας 17 εταιρείες με χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος έως 1,2 GW.

Πρόκειται για το πρώτο από τα δύο σκέλη της στρατηγικής συμφωνίας που υπέγραψε η ΔΕΗ με την ABO Energy για την απόκτηση δραστηριοτήτων ΑΠΕ σε Πολωνία και Ουγγαρία, με συνολικό χαρτοφυλάκιο άνω των 2 GW.

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Από το χαρτοφυλάκιο αυτό, ένα φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 17 MW βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή, ενώ τα υπόλοιπα έργα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Μαζί με τα έργα, στον Όμιλο ΔΕΗ εντάσσεται και η τοπική ομάδα ανάπτυξης της ABO Energy, προσθέτοντας τεχνογνωσία και γνώση της πολωνικής αγοράς.

Τι περιλαμβάνει το deal

Η σημερινή ολοκλήρωση αποτελεί την υλοποίηση της συμφωνίας που είχε ανακοινώσει η ΔΕΗ τον Αύγουστο για την απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy σε Πολωνία και Ουγγαρία. Το αρχικό deal περιλάμβανε τις ABO Energy Polska z.o.o. και ABO Energy Hungary Kft., δύο πλήρως στελεχωμένες πλατφόρμες ανάπτυξης έργων, μαζί με τις εξειδικευμένες ομάδες τους.

Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο της συμφωνίας περιλαμβάνει 29 εταιρείες ειδικού σκοπού (SPVs), οι οποίες κατέχουν 99 MW φωτοβολταϊκών έργων σε λειτουργία ή υπό ολοκλήρωση, καθώς και περισσότερα από 2 GW έργων φωτοβολταϊκών, αιολικών και αποθήκευσης σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

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Οι δύο τοπικές πλατφόρμες έχουν δραστηριότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα ανάπτυξης ενός έργου, από τη χωροθέτηση και την εξασφάλιση γης μέχρι την αδειοδότηση και τη σύνδεση με το δίκτυο, έως το στάδιο Ready-to-Build. Παράλληλα, καλύπτουν τον σχεδιασμό και την επίβλεψη της κατασκευής, τη λειτουργία και συντήρηση των έργων, καθώς και την οικονομική τους παρακολούθηση.

Όπως επισημαίνει η ΔΕΗ, η συναλλαγή δεν αφορά μόνο την απόκτηση ενός έτοιμου pipeline έργων, καθώς η ενσωμάτωση των τοπικών ομάδων διευρύνει την επιχειρησιακή της δυνατότητα να αναπτύσσει νέα έργα στην Πολωνία και την Ουγγαρία και να δημιουργεί οργανική ανάπτυξη στις δύο αγορές.

Παίρνει σειρά η Ουγγαρία

Με την πολωνική συναλλαγή να έχει πλέον ολοκληρωθεί, το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η ολοκλήρωση της εξαγοράς στην Ουγγαρία, όπου το χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει η συμφωνία ανέρχεται σε περίπου 1,1 GW.

Η ουγγρική συναλλαγή δεν έχει ακόμη κλείσει και τελεί υπό την πλήρωση των συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του τύπου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η ολοκλήρωσή της αναμένεται μέσα στο δ’ τρίμηνο του 2026.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων βημάτων της ΔΕΗ για την είσοδό της στις δύο αγορές. Στην Ουγγαρία είχε προηγηθεί συμφωνία για την απόκτηση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 57,5 MW, ενώ στην Πολωνία είχε ανακοινωθεί συμφωνία για την εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ισχύος 277,3 MW.

Με την ABO Energy, ο Όμιλος επιταχύνει πλέον το σχέδιό του για ανάπτυξη μέσω έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης σε Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία, αξιοποιώντας τόσο την οργανική ανάπτυξη όσο και τις εξαγορές.

Ο στόχος των 24,3 GW έως το 2030

Ο Όμιλος έχει θέσει ως στόχο να διπλασιάσει σχεδόν την εγκατεστημένη ισχύ του, από 12,4 GW το 2025 στα 24,3 GW το 2030, αυξάνοντας τις νέες προσθήκες έργων στα 2,4 GW τον χρόνο. Η ανάπτυξη θα στηριχθεί κυρίως στις ΑΠΕ, την ευέλικτη παραγωγή και την αποθήκευση ενέργειας.

Η διεθνής επέκταση αποτελεί καθοριστικό μέρος αυτού του σχεδιασμού, αφού έως το 2030, περίπου 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου αναμένεται να βρίσκεται εκτός Ελλάδας, με τη ΔΕΗ να διευρύνει παράλληλα την παρουσία της σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία, πέρα από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Ουγγαρία.

Η γεωγραφική επέκταση συνοδεύεται και από τεχνολογική διαφοροποίηση, καθώς το ενεργειακό μείγμα του Ομίλου έως το 2030 θα περιλαμβάνει ηλιακή και αιολική ενέργεια, υδροηλεκτρική παραγωγή, φυσικό αέριο και αποθήκευση.